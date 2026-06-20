Pas conservé, Pieter Gerkens va changer de club

Le Cercle de Bruges ne lève pas l’option de Pieter Gerkens, qui va donc rentrer à La Gantoise. Douze mois avant la fin de son contrat, le médian offensif de 31 ans ne semble toutefois pas faire partie des plans des Buffalos et pourrait devoir se chercher un nouveau défi.

Arrivé au Sporting d’Anderlecht en juillet 2017 en provenance de Saint-Trond, Pieter Gerkens ne connaît pas que des jours heureux depuis son départ du Lotto Park, trois saisons plus tard.

Acquis par le Royal Antwerp contre 700.000 €, le milieu de terrain natif de Bilzen a connu la période la plus faste de sa carrière au Bosuil, disputant 105 rencontres (dix buts, dix passes décisives) en trois saisons avant de prendre la route de La Gantoise en tant que joueur libre.

Sous contrat jusqu’en 2027 avec les Buffalos, le joueur de 31 ans avait disputé deux belles saisons à la Planet Group Arena avant de disparaître des plans de la direction en fin de saison 2024-2025. L’été dernier, il était donc prêté au Cercle de Bruges, où il devait retrouver un rôle important.

Le Cercle de Bruges ne conserve pas Pieter Gerkens

Et cela a été le cas pour Pieter Gerkens, qui a pris part à 37 rencontres toutes compétitions confondues avec les Groen & Zwart (six buts, une passe décisive), pour près de 3.000 minutes de jeu. Quatorzième de la phase classique et contraint de passer par les play-downs pour assurer son maintien, le Cercle a cependant vécu une saison bien plus difficile qu’espéré, et des changements sont attendus cet été.



Notamment pour Pieter Gerkens lui-même, qui ne restera pas au Jan Breydelstadion malgré une option d’achat prévue dans son contrat de prêt. Une option trop onéreuse pour le Cercle de Bruges, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, qui vient déjà de reconduire le prêt de Dante Vanzeir pour une saison supplémentaire. Gerkens va donc devoir regagner sa place à Gand ou se trouver un nouveau défi, à douze mois de la fin de son contrat.