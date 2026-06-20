Une prolongation en vue à l'Antwerp au cœur de l'exode estival

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Une prolongation en vue à l'Antwerp au cœur de l'exode estival
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Le "Great Old" devrait conserver son gardien remplaçant expérimenté afin d'encadrer au mieux le talentueux, mais encore très jeune, Taishi Nozawa.

À l'Antwerp, l'heure est aux départs. De l'éternel blessé Björn Engels au capitaine Vincent Janssen, en passant par Dennis Praet, ce sont 11 joueurs en fin de contrat – y compris les joueurs prêtés – qui quitteront le Bosuil cet été.

Au milieu de cet exode, une prolongation de contrat pourrait s'effectuer : celle de Yannick Thoelen. Le gardien de 35 ans pourrait en effet parapher un engagement pour une année supplémentaire dans l'ombre de Taishi Nozawa.

Son expérience et son calme sont très appréciés au sein du groupe. Il ne reste plus qu'à déterminer quel sera son rôle exact au sein de l'effectif. En effet, Taishi Nozawa reste sur une saison intéressante et son profil serait déjà scruté par d'autres clubs. En cas de départ du Japonais, c'est Niels Devalckeneer, 22 ans, qui pourrait prendre place entre les perches du "Great Old".

Il a assuré l'intérim entre Lammens et Nozawa

Mais avec Yannick Thoelen, aucun statut n’est jamais totalement figé. La saison passée, il devait en principe se contenter du banc mais avait pris le relais de Senne Lammens lorsque celui-ci a été transféré à Manchester United. 

Ces sept rencontres disputées ont permis à Nozawa de s'acclimater à son nouvel environnement et d'être performant dès qu'il a pris la place de Thoelen. Ce dernier a aussi prouvé au cours de cet intérim qu'on pouvait compter sur lui et ce sera sûrement pris en compte si jamais Niels Devalckeneer se retrouvait promu comme nouveau gardien du temple du matricule 1.

Lire aussi… Un exode sans précédent : l’Antwerp pourrait aussi perdre son gardien, deux grands favoris pour lui succéder

 

 

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