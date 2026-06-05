Vincent Janssen a une destination bien précise en tête après son départ de l'Antwerp

Nicolas Baccus Manuel Gonzalez
Nicolas Baccus et Manuel Gonzalez
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Vincent Janssen a une destination bien précise en tête après son départ de l'Antwerp
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Vincent Janssen a récemment disputé son dernier match avec l'Antwerp. Le Néerlandais a désormais une idée très claire de l'endroit où il aimerait poursuivre sa carrière.

Le directeur technique Marc Overmars a tenté à plusieurs reprises de prolonger le contrat de Vincent Janssen à l’Antwerp. Mais il a très vite compris que la mission était vouée à l’échec.

Les exigences financières de Janssen (le capitaine a touché trois millions d’euros par an ces dernières saisons au Bosuil) ne sont plus vraiment dans les moyens de l’Antwerp. Mais le projet sportif, ou plutôt son absence, n’a pas non plus convaincu le Néerlandais.

Entre-temps, le RSC Anderlecht, le KRC Genk et La Gantoise ont notamment observé la situation. "En Belgique, je ne jouerai pour aucun autre club que l’Antwerp", a toutefois déclaré Vincent Janssen, coupant court aux rumeurs.

Il y a quelques semaines, nous écrivions déjà que l’idée d’une retraite sportive traversait également l’esprit de Vincent Janssen. Le Néerlandais de 31 ans a évolué aux Pays-Bas et en Belgique, mais aussi en Angleterre et au Mexique. Une destination figure toutefois encore sur sa liste d’envies.

Vincent Janssen rêve de rejoindre la Major League Soccer

Selon Het Laatste Nieuws, Vincent Janssen espère recevoir une belle proposition en provenance de MLS (Major League Soccer). Le Néerlandais est marié à une Américaine et aimerait beaucoup découvrir le championnat américain.

Mais toutes les conditions devront être réunies. Financièrement, Vincent Janssen n’a plus besoin de jouer à tout prix. Plusieurs clubs saoudiens ont d’ailleurs déjà été éconduits. 

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