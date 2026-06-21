Un joueur norvégien devient papa sur FaceTime : un choix différent de Doku et Mechele

Leo Ostigard est devenu père à distance. Une situation qui rappelle celle de Jérémy Doku et Brandon Mechele avec les Diables Rouges.

Bloqué aux États-Unis avec la Norvège pour disputer la Coupe du monde 2026, Leo Ostigard a dû suivre la naissance de son enfant à distance, les yeux rivés sur son écran de téléphone via FaceTime. Très ému, il s'est confié avec beaucoup de tendresse sur les médias de sa sélection. "Elle a été incroyable, je devais juste l'aider à traverser ça. C'est sans aucun doute la plus belle chose que j'aie jamais vécue".

Leo Ostigard 🇳🇴 a assisté à la naissance de son fils en Face Time depuis les USA 🇺🇸 en période Coupe du monde. 📽️👶



« Elle a été formidable, je devais juste l'aider à accoucher.



C'est sans aucun doute LA PLUS BELLE CHOSE que j'aie jamais vécue. » 🥹😍 pic.twitter.com/fn4YEdowPY — Actu Foot (@ActuFoot_) June 21, 2026

Bientôt le cas pour Doku et Mechele

Cette situation, deux de nos Diables Rouges s'apprêtent à la vivre très prochainement puisque Brandon Mechele et Jérémy Doku devraient temporairement quitter le rassemblement après la phase de groupes. La Fédération belge a prévu un jet privé pour leur permettre d'effectuer l'aller-retour dans les meilleures conditions et de retrouver rapidement leurs coéquipiers. Mais ce choix, pourtant naturel pour des futurs pères, a déclenché une polémique inattendue sur les réseaux sociaux, particulièrement à l'étranger.

La grosse polémique en France

En France, les propos d'une journaliste de L'Équipe TV ont fait beaucoup réagir. France Pierron a balancé en plein direct, sans filtre. "La Coupe du monde, c'est un bonheur inouï. Il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place. Ça n'arrivera peut-être plus jamais dans ta vie. C'est un rêve de gosse que tu réalises, et tu vas quitter tout ça pour aller assister à la naissance de ton enfant qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien."

De nombreux supporters belges ont pris la défense de Doku et Mechele, rappelant qu'aucune compétition, aussi prestigieuse soit-elle, ne peut remplacer un moment aussi unique que la naissance de son enfant.



Lire aussi… "Il faut voir le côté positif" : Thomas Meunier refuse de paniquer avant le duel contre l'Iran›

Des idées aux détracteurs ?

L'exemple d'Ostigard pourrait alimenter les arguments des détracteurs de Doku et Mechele. Le défenseur norvégien est resté avec sa sélection et a assisté à la naissance de son enfant via FaceTime.