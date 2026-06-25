Anderlecht a observé une jeune pépite de Serie A : le remplaçant de César Huerta ?

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Photo: © photonews

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Anderlecht s’intéresse à Alieu Njie, jeune ailier du Torino qui avait été pisté par le Cercle de Bruges, l’AS Monaco, le Genoa et l’AZ Alkmaar il y a peu.

Nicolas Baccus

Anderlecht maintient son intérêt pour le Suédois de 21 ans Alieu Njie

Selon les informations de l'expert mercato Sacha Tavolieri, Anderlecht se serait déplacé fin avril dernier au Stade Olympique de Turin afin d'observer le jeune Alieu Njie (21 ans).

Aucune offre n'a encore été faite pour le joueur suédois, mais il ferait bel et bien partie des options privilégiées d'Anderlecht pour remplacer César Huerta, cité sur le départ. Il y a un intérêt concret de la part d'Anderlecht, mais reste à voir si cela aboutira réellement. Ce dossier sera évidemment à suivre dans les prochaines semaines du mercato estival.

Loïc Woos

Anderlecht également dans la course pour Alieu Njie

Selon les informations de Footy-Africa, le Sporting d’Anderlecht est entré dans la course pour Alieu Njie, jeune ailier gauche de 21 ans sous contrat jusqu’au 30 juin 2029 au Torino. Le club de Serie A voudrait prêter l’international espoirs suédois d’origine gambienne la saison prochaine et le club bruxellois fait partie des prétendants.

Il n’est cependant pas seul, puisque Lecce serait en pole position pour l’attirer, même si aucun accord n’a été conclu à l’heure actuelle. Évalué à trois millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt, Alieu Njie avait été suivi par le Cercle de Bruges, mais aussi par l’AS Monaco, le Genoa et l’AZ Alkmaar ces derniers mois.

Le Cercle de Bruges s'intéresse à Alieu Njie et aimerait beaucoup l'attirer. Mais la concurrence s'annonce forte, notamment en provenance d'Angleterre, où plusieurs clubs suivent également de près le joueur qui impressionne.

Selon le spécialiste des transferts Ben Jacobs, le Cercle de Bruges suivrait de près les performances d’Alieu Njie. Ce Suédois de 20 ans, originaire de Stora Tuna et possédant également un passeport gambien, se fait actuellement remarquer à Turin avec le Torino.

Des clubs anglais aussi intéressés

La Vereniging devra toutefois faire face à une forte concurrence, notamment venue d’Angleterre. Des clubs de Premier League comme de Championship suivraient également le joueur de près. Parmi les équipes citées figurent Stoke City, Leicester City et Wolverhampton Wanderers.

Le Cercle de Bruges devra donc se montrer convaincant s’il souhaite attirer l’ailier. Beaucoup dépendra aussi des résultats des différents clubs dans les semaines et mois à venir, tant en Belgique qu’en Angleterre.

Les clubs qui seraient relégués et contraints d’évoluer à l’échelon inférieur pourraient logiquement se retirer de la course. Au Cercle de Bruges de tenter d’assurer rapidement une place dans le top 12 afin de pouvoir avancer plus sereinement sur ce dossier.

Selon Transfermarkt, la valeur marchande d’Alieu Njie est actuellement estimée à 2,5 millions d’euros. Cette saison, il a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive en neuf matchs avec le club turinois.

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