Anderlecht a observé une jeune pépite de Serie A : le remplaçant de César Huerta ?



Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp ! Anderlecht s’intéresse à Alieu Njie, jeune ailier du Torino qui avait été pisté par le Cercle de Bruges, l’AS Monaco, le Genoa et l’AZ Alkmaar il y a peu.



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