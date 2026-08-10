Interview Dennis Ayensa bien lancé au Standard : "J'ai déjà prouvé que je sais marquer des buts en Pro League"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Dennis Ayensa bien lancé au Standard : "J'ai déjà prouvé que je sais marquer des buts en Pro League"
Photo: © photonews
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Sentiment étrange pour Dennis Ayensa, auteur d'un doublé pour son premier match officiel de la saison, mais condamné, comme le reste des Rouches, au partage face au Cercle de Bruges. Un partage au goût amer, très clairement.

Il n'y a pas que Vincent Euvrard qui nous a fait part de sa déception après le partage concédé dans les dernières minutes par le Standard contre le Cercle de Bruges. Dennis Ayensa avait aussi la tête basse, à notre micro.

Le Standard crée plus, et c'est positif

"C'était un match difficile, contre une équipe qui joue haut et qui presse beaucoup. On retourne la situation après le 0-1, et j'avais le sentiment, avec le stade à nos côtés, qu'on était bien. Mais on a commis trop d'erreurs évitables pour offrir des contres au Cercle et les maintenir en vie. On ne tue pas le match en faisant 3-1, puis on concède ce but sur corner qui est très décevant."

"Le fait qu'on se crée beaucoup plus d'occasions est une bonne chose. Par moments, la saison dernière, on n'en avait qu'une ou deux par match et on ne marquait pas. Maintenant, on crée plus et on l'a déjà vu en Play-Offs la saison dernière. On partage aujourd'hui, mais en continuant de la sorte, on marquera plus de buts et on gagnera plus de matchs que la saison dernière."

Début de saison parfait pour Dennis Ayensa

Le sentiment devait être étrange pour l'avant-centre de 29 ans, auteur d'un doublé lançant parfaitement sa saison sur le plan individuel, mais insuffisant pour ramener les trois points. "Oui, je suis heureux avec ce doublé, mais on a perdu deux points aujourd'hui. Les buts donnent toujours de la confiance, l'entraîneur a cru en moi malgré ma longue pause et le fait que je n'avais qu'une dizaine de séances avec le groupe."

"J'ai moi-même été un peu surpris quand il m'a annoncé que je jouais, et je l'ai remercié pour sa confiance quand j'ai quitté le terrain. J'ai montré dans le passé que je savais marquer des buts dans un championnat, avec un peu de chance, de la confiance et plus d'occasions, et si je peux aider l'équipe, c'est tant mieux."

Une première Coupe du monde au goût étrange

Brièvement, l'international iranien est également revenu sur son premier grand tournoi avec la Coupe du monde 2026... lors de laquelle il n'aura finalement pas joué la moindre minute. "C'était un épisode à la fois magnifique et triste. Personne ne le sait, mais j'ai subi une blessure musculaire avant la Coupe du monde et je n'ai pas pu jouer les deux derniers amicaux contre le Mali et la Gambie, donc le coach ne m'avait jamais vu en match quand nous sommes partis."

"Je suis revenu juste avant le premier match et j'étais prêt à marquer contre la Belgique (rires). Mais ce partage était un bon résultat pour nous et l'entraîneur a logiquement voulu jouer de manière plus défensive, ce qui n'était pas une bonne chose pour moi. Maintenant, je suis de retour et affamé, et sur le plan de la sélection, un nouveau tournoi se présente déjà cet hiver."

"Si le Real Madrid vient frapper à la porte..."

"Cette expérience m'a évidemment fait grandir, participer à une Coupe du monde est un rêve d'enfant, qu'on soit sur le terrain ou non. Je suis très heureux, mais c'est déjà du passé. Aujourd'hui, on a partagé contre le Cercle, ce qui est très décevant, mais on va travailler pour s'améliorer."

Après avoir bien débuté la saison, Dennis Ayensa nous avait confirmé qu'il avait pleinement la tête au Standard et qu'un départ n'était pas prévu le concernant. Sauf... "Je suis très heureux, mais si le Real Madrid vient frapper à la porte...", s'est amusé Dennis Ayensa pour conclure.

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