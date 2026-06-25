Un joueur du PSG apporte son soutien à Jérémy Doku : "Il ne faut pas en faire trop"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un joueur du PSG apporte son soutien à Jérémy Doku : "Il ne faut pas en faire trop"
Photo: © photonews
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Fabián Ruiz, qui va bientôt devenir papa pour la première fois, a apporté son soutien à Jérémy Doku, récemment parti d'Amérique du Nord en plein Mondial pour assister à la naissance de son premier enfant.

L'international espagnol comprend totalement la situation du Diable Rouge : "Je suis avec Doku. Je pense que jouer une Coupe du monde est évidemment un moment unique, mais la naissance de ton premier enfant, comme c’est mon cas, ça ne se reproduira pas."

"Moi aussi, j’aurais demandé la permission pour assister à la naissance de mon fils, pour être avec ma femme dans ces moments très importants", a-t-il souligné au micro de DAZN. "Au final, il a manqué un match, il ne faut pas en faire trop. Ce n’est pas comme s’il avait arrêté de jouer ou quitté tout le Mondial. Il est déjà de retour avec ses coéquipiers, et ce moment de la naissance de son fils, il ne l’oubliera jamais."

Fabián Ruiz sera papa dans les prochaines semaines

Fabián Ruiz attend lui aussi un garçon : "Il va s’appeler Bertín. C’est un prénom qui nous plaisait à tous les deux, et on a hâte de pouvoir le rencontrer."

"Est-ce qu'il sera gaucher ? Mon neveu est gaucher, mon frère est gaucher, moi je suis gaucher. On essaiera de lui envoyer tous les ballons sur le pied gauche pour qu’il soit gaucher lui aussi", a-t-il conclu avec le sourire.

Mi-avril, le joueur du PSG avait annoncé via son compte Instagram qu'il allait devenir papa pour la première fois. Lui et sa femme Rosa Pereira attendent évidemment avec impatience ce moment unique de la vie. On ignore pour l'instant pour quand est prévue la naissance du bébé, mais une chose est sûre, si cela a lieu pendant la Coupe du monde : il sera prêt, tout comme Jérémy Doku, à se rendre au plus près de sa femme pour assister à l'accouchement.

Lire aussi… Un scénario inattendu ? Comment la troisième place pourrait être une aubaine pour les Diables Rouges

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