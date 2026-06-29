Robert Lewandowski a trouvé son prochain défi : il évoluera aux côtés d'un buteur belge

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Robert Lewandowski a trouvé son prochain défi : il évoluera aux côtés d'un buteur belge
Photo: © photonews
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Robert Lewandowski va rejoindre le Chicago Fire, formation de MLS. Le buteur polonais de 37 ans a accepté de rejoindre le club américain, selon l'expert mercato Fabrizio Romano.

Le contrat de Robert Lewandowski au FC Barcelone expirera officiellement après le 30 juin prochain. En mai dernier, il avait officiellement annoncé qu'il ne poursuivrait pas l'aventure en terre catalane.

"Après quatre années remplies de défis et de travail acharné, il est temps de passer à autre chose. Je pars avec le sentiment que la mission est accomplie. 4 saisons, 3 championnats. Je n’oublierai jamais l’amour que j’ai reçu des supporters dès mes premiers jours", avait-il notamment déclaré dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Tout le monde se demandait alors ce qu'il allait faire après cette fin d'aventure longue de 4 ans. À 37 ans, il va quitter le continent européen pour la première fois et s'installer aux États-Unis.

Robert Lewandowski va signer son contrat en début de semaine

Le joueur a visité le club et la ville il y a deux semaines. Il signera désormais son contrat avec le Chicago Fire en ce début de semaine. Il fera notamment la connaissance du buteur belge de la formation de MLS, Hugo Cuypers. Le contrat du Liégeois arrive cependant à expiration en décembre prochain et, avec l'arrivée du Polonais, il pourrait bien décider de quitter le club.

Robert Lewandowski sort d'une saison tout de même assez complète avec le FC Barcelone. En 46 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit 19 buts et délivré quatre passes décisives.

La valeur marchande de l'attaquant n'est désormais plus que de sept millions d'euros selon Transfermarkt. En avril et juin 2018, il était à son apogée avec une valeur marchande de 90 millions d'euros. À cette époque, il évoluait toujours au Bayern Munich, club avec lequel il a évolué entre 2014 et 2022. Avant son passage en Bavière, il était passé par le Borussia Dortmund (2010-2014), après avoir joué dans son pays au Lech Poznań (2008-2010) et au Znicz Pruszkow (2006-2008).

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