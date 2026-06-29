Un Diable Rouge dans l’équipe-type du premier tour du Mondial selon le principal média sportif américain

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un Diable Rouge dans l’équipe-type du premier tour du Mondial selon le principal média sportif américain
Photo: © photonews
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Selon ESPN, Thibaut Courtois est le meilleur gardien de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. Une distinction de plus pour le portier du Real Madrid, mais pas si rassurante pour les Diables Rouges, que l’on voyait dominer ces trois rencontres.

Si les Diables Rouges ont bien terminé à la première place devant l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande, on ne peut pas vraiment dire que les hommes de Rudi Garcia aient réalisé une grande phase de poule dans cette Coupe du monde 2026.

Lors de ses deux premières rencontres, la Belgique a surtout pu s’en remettre à son gardien, Thibaut Courtois. Il n’est donc pas surprenant de voir qu’il est le seul Diable sélectionné par le média sportif américain de référence ESPN pour l’équipe-type du premier tour de cette Coupe du monde 2026.

"La Belgique n’a pas été bonne, mais il a été choisi car il est sans doute le meilleur au monde; sans les arrêts qu’il a réalisés face à l’Égypte et à l’Iran, la Belgique serait éliminée du tournoi", a écrit ESPN.

Thibaut Courtois, toujours le meilleur gardien du Monde ?

La défense est composée de l’ancien Genkois, le Colombien Daniel Muñoz, de l’Espagnol Pau Cubarsí, du Néerlandais Virgil van Dijk et de l’Espagnol Marc Cucurella.


Dans l’entrejeu composé de quatre éléments : sur les ailes le Français Michael Olise et le Brésilien Vinícius Júnior, et au centre l’Anglais Declan Rice et le Brésilien Bruno Guimarães. L’attaque réunit, sans surprise, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

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