Franky Van der Elst n'apprécie pas la communication de Rudi Garcia : "Je ne suis pas fan"

Rudi Garcia a déjà surpris à plusieurs reprises par ses déclarations depuis le début de la Coupe du monde. Une communication qui fait réagir Franky Van der Elst.

Les Diables Rouges se sont bien qualifiés pour les seizièmes du Mondial. Mais cela ne veut pas dire que le sélectionneur a échappé aux critiques. Certaines de ses déclarations ont interpellé. Romelu Lukaku ne devait normalement pas débuter contre l’Iran, mais il l’a fait. Jérémy Doku ne devait soi-disant pas débuter face à la Nouvelle-Zélande, mais il était finalement titulaire.

"Je ne suis pas fan. Mais il n’a pas totalement menti non plus, car il a utilisé les mots 'normalement pas'. Il a dit : 'normalement, il ne jouera pas'", a déclaré Franky Van der Elst dans Frank en Franky, le podcast du journal Het Nieuwsblad.

Rudi Garcia a déjà brouillé les pistes à deux reprises

"Mais on peut aussi présenter les choses autrement. On peut dire : 'écoutez, on verra, on verra comment il se sent'. Il l’a déjà fait deux fois. Je ne pense pas qu’il puisse encore le refaire."



"Quand ça se termine bien, ce n’est pas un problème. Mais imaginez un moins bon résultat : les critiques seraient encore plus fortes. Au final, tout s’est bien terminé," a conclu l'ancien Diable Rouge.