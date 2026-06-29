Kompany a-t-il vraiment appelé ce gardien de Genk pour le faire venir au Bayern ?

Le gardien de Genk, Lucca Brughmans, s’est exprimé au sujet de l’intérêt que Vincent Kompany aurait manifesté à son égard. Ils ne se sont en tout cas pas encore parlé directement. C’est ce qu’affirme Brughmans, qui a déjà disputé 11 matchs avec l’équipe première de Genk.

En 2025, Genk annonçait la prolongation de contrat de Lucca Brughmans, l'énième pépite formée par le club limbourgeois pour défendre son temple. Et il aurait pu prendre une autre direction puisqu'il aurait été question d’un intérêt concret de Vincent Kompany. L'entraîneur du Bayern aurait pris contact avec lui dans l’intention de l'amener Brughmans en Bavière. Pour l'heure, le gardien de 18 ans reste toutefois fidèle au RC Genk.

Lucca Brughmans était l'invité de Sporza à l'occasion du premier 1/16e de finale de la Coupe du monde entre le Canada et l’Afrique du Sud. Le présentateur a interrogé le jeune homme sur cette rumeur.

Kompany n’a pas téléphoné à Brughmans lui-même

"Vincent Kompany m'a-t-il téléphoné en vue d’un transfert ? Cela pourrait être vrai, mais il ne m’a pas appelé personnellement", a répondu Brughmans. Il n’est donc pas exact que dire que Kompany a contacté Lucca Brughmans a donc conclu le présentateur de Sporza. Ce que le gardien a confirmé, tout en ajoutant qu' "il est possible qu’il y ait eu des contacts dans mon dos."

Lucca Brughmans n’a donc ni confirmé ni démenti que Vincent Kompany se soit renseigné à son sujet. "Je n’en ai pas la moindre idée."

Dans tous les cas, le gardien formé à Genk a raison de se concentrer sur son équipe actuelle. Lucca Brughmans devrait en effet commencer la saison comme titulaire et bénéficie de la confiance de l’entraîneur Nicky Hayen.





D’abord s’imposer à Genk

Cela n'empêche pas que le jeune gardien soit suivi par de nombreux clubs de haut niveau. Outre les radars du Bayern Munich, Brughmans figuerait aussi dans ceux du Real Madrid. Mais avant de penser remplacer Manuel Neuer ou Thibaut Courtois, l'adolescent doit encore confirmer son potentiel au Racing Genk. Lucca Brughmans a profité des performances décevantes de Tobias Lawal et Hendrik Van Crombrugge en phase classique pour être lancé comme titulaire à l'occasion des Champions Play-offs.