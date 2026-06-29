Première offre refusée : l’Union s’active pour un renfort défensif, qui veut venir au Parc Duden

L’Union Saint-Gilloise aimerait se renforcer avec l’arrivée de Milan Hokke, mais sa première offre est pour le moment bien inférieure aux demandes de l’ADO Den Haag. La situation est complexe, d’autant que le jeune défenseur central sera en fin de contrat dans un an.

Alors que plusieurs cadres pourraient encore s’en aller, à l’image d’un Anan Khalaili suivi notamment par l’Inter Milan et le Napoli, l’Union Saint-Gilloise continue de construire son noyau pour la saison prochaine, avec de nouveaux profils qui devraient poser leurs valises au Parc Duden dans les prochains jours.

Les vice-champions en titre aimeraient par exemple beaucoup attirer Milan Hokke, un défenseur central de 22 ans qui évolue à l’ADO Den Haag. Les Bruxellois auraient déjà transmis une première offre de 900.000 € au club néerlandais, mais celle-ci ne semble pas suffisante.

Selon l’Algemeen Dagblad, l’ADO Den Haag réclamerait une indemnité plus proche de 2,5 millions d’euros pour libérer ses services. Un montant record pour le club mais une stratégie risquée, puisqu’il ne reste plus qu’une année de contrat à Milan Hokke, qui aimerait rejoindre l’Union.

ADO Den Haag entre deux chaises concernant Milan Hokke

"La vérité est que j’aimerais faire ce pas", a-t-il déclaré dans les colonnes d’Omroep West Sport. "Ce n’est un secret pour personne. Je pense que vous avez tous pu le voir dans les médias. Et sportivement, ce serait forcément un très beau pas pour moi, avec du football européen garanti."

Le Néerlandais sait toutefois que les cartes ne sont pas entre ses mains. "Au final, ce n’est pas à moi de décider et les clubs devront trouver un accord entre eux." Chose qui ne sera pas aisée vu l’écart actuel entre l’offre et la demande.





Et selon le site de référence Transfermarkt, c’est l’Union Saint-Gilloise qui se montre la plus raisonnable puisque le jeune joueur, qui avait réalisé une grande partie de sa formation au Feyenoord Rotterdam, est évalué à 400.000 €.