La machine a tranché : les Diables rouges ont peu de chances de soulever la coupe

La Belgique affrontera le Sénégal en 1/16e de finale de la Coupe du monde. Et selon le Superordinateur d'Opta, notre pays serait favori de ce duel. Par contre pour se hisser en finale et soulever le trophée, la machine se montre nettement moins optimiste.

Contrat rempli pour nos "Diables rouges" ce samedi matin puisqu'ils ont battu la Nouvelle-Zélande, terminé premiers de leur groupe et affronteront le Sénégal en 1/16e de finale.

Malgré cette large victoire contre les "All Whites", la qualification a été acquise dans la douleur selon de nombreux experts qui attendaient voir les nôtres dominer un groupe jugé faible sur le papier.

Maintenant, c'est le Sénégal qui se dresse sur notre route. Les "Lions de la Teranga" ont certes déçu contre la France et la Norvège, avant d'étriller l'Irak, mais ils restent un adversaire coriace, vainqueur, sur le terrain du moins, de la dernière Coupe d'Afrique des Nations.

Favoris selon la machine contre le Sénégal

Si nos "Diables" passaient ce premier écueil, ils pourraient se frotter à l'un des pays hôtes : les États-Unis. En quarts, ce serait éventuellement la péninsule ibérique puisque Espagnols et Portugais pourraient se retrouver en 1/8e de finale.

Dans le dernier carré, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas ou le Maroc sont quelques uns des adversaires théoriques. Mais si l'humain a ses idées pour établir un chemin vers le Mondial, le superordinateur d'Opta a une technique plus mathématique.



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Après le premier tour, celui a ajusté ses calculs pour attribuer à chaque pays un pourcentage de chances de soulever la Coupe du monde le 19 juillet prochain.

La Belgique seulement 15e dans la liste des candidats au Graal

Selon la machine, les chances de nos "Diables rouges" de ramener la Coupe à la maison ne s'élèvent qu'à 1,6%. Opta a calculé que 14 pays auraient plus de chances que le nôtre d'être sacrés champions du monde. L'ordinateur a aussi établi les pourcentages pour atteindre les prochains tours du tournoi.

Opta nous place comme favori du duel contre le Sénégal, puisque selon son superordinateur notre équipe nationale à 56,9% de chances d'atteindre les 1/8e de finale. Le pourcentage baisse dès le tour suivant avec 30,1% de se qualifier en quarts et seulement 10,9% de se hisser dans le dernier carré. Les optimistes pourront se dire que les nôtres ont toujours 4% de chances de disputer l'épilogue de cette Coupe du monde.

Bref, qui de l'humain ou de la machine aura raison. On aura déjà un élément de réponse dès ce mercredi soir aux alentours de minuit.

La France favorite, aucune chance pour le Congo

C'est la France qui a le plus de chances de pouvoir broder une troisième étoile sur son maillot le 20 juillet selon Opta. Les Bleus se voient accorder 18,7% de chances de victoire finale. L'Argentine de Lionel Messi suit avec 16,3% et l'Espagne complète le podium avec 13,5%. L'Angleterre avec 9,5% de chances de sacre et le Brésil 6,5% figurent aussi dans le top 5.

Notons que des pays comme la Colombie, la Norvège, la Suisse ou le Mexique ont un meilleur pourcentage d'arriver au bout que la Belgique. Notre pays devance cependant le Japon qui n'aurait qu'1% de chance de soulever la Coupe selon Opta.

Quant à l'Afrique du sud d'Hugo Broos, le Cap-Vert et la République démocratique du Congo, ils ont été crédités d'un pourcentage de O%. Dur.