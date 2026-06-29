La Gantoise s'offre un international à 42 reprises pour renforcer son entrejeu

Le mercato des Buffalos se poursuit, avec l'arrivée de László Bénes. Le milieu de terrain de 28 ans, international slovaque à 42 reprises, arrive en provenance de l'Union Berlin, qui l'a prêté à Kayserispor cette saison.

Nouvelle recrue à La Gantoise, qui avait déjà officialisé les arrivées de Christian Burgess, du jeune attaquant Josué Vergara et du joueur de Knokke Lars Cooman (probablement pour l'équipe U23) depuis le début du mercato.

Les Buffalos s'offrent les services de László Bénes, international slovaque à 42 reprises (il était resté sur le banc contre la Belgique à l'Euro 2024), qui évoluait sous les couleurs de Kayserispor, en première division turque.

Formé en Hongrie puis passé par la Bundesliga, au Borussia Mönchengladbach, à Augsburg, à Hambourg et à l'Union Berlin, il était prêté cette saison par le club de la capitale allemande à Kayserispor.

László Bénes signe jusqu'en 2030 à La Gantoise

Un prêt payant, puisque László Bénes a pris part à trente-deux rencontres de championnat et s'est refait une santé, avec sept buts et deux passes décisives au compteur. De retour de son prêt, il n'est pas resté chez nos voisins puisqu'il s'est engagé à la Planet Group Arena jusqu'au 30 juin 2030.

"László est un milieu de terrain expérimenté doté d'une excellente éthique professionnelle. Il apporte de la créativité et de la qualité dans le dernier tiers du terrain et, grâce à son expérience, il sera un atout précieux pour notre jeune équipe", a déclaré Rik de Mil dans le communiqué du club.



