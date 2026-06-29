Les Diables avantagés, le Sénégal pas du tout : les distances de trajet joueront un rôle à la Coupe du monde

Durant le début du tableau final de cette Coupe du monde 2026, les temps de trajet de toutes les sélections auront certainement leur rôle à jouer. À ce petit jeu, la Belgique et le Mexique sont assez avantagés, au contraire du Sénégal et surtout du Paraguay.

Pour les Diables Rouges, il était très important de terminer à la première place de ce groupe G de la Coupe du monde 2026. Et ce pour diverses raisons.

Premièrement pour hériter d’un troisième de poule, avant de savoir qu’il s’agit du Sénégal, un adversaire plus difficile à manœuvrer qu’espéré, mais aussi puisque la Belgique pourrait rejouer à Seattle, lieu de son camp de base. Ce qui serait aussi le cas si qualification en huitièmes de finale il y a.

Un véritable avantage par rapport à d’autres sélections qui doivent parfois parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour jouer leur seizième de finale, jusqu’à totalement changer de fuseau horaire pour certaines et se retrouver à l’autre bout du pays.

Les Diables dans une bonne situation, le Paraguay doit se farcir plus de 4.000 kilomètres !

Ce sera notamment le cas de nos adversaires, le Sénégal, dont le camp de base est établi à New Jersey. Les Lions de la Teranga vont donc devoir parcourir jusqu’à 3.800 kilomètres, plus de cinq heures de vol, sans compter le retour, pour rejoindre Seattle.

La Belgique est l’une des deux seules nations à ne pas avoir à prendre l’avion pour jouer son seizième de finale, en compagnie du Mexique, qui jouera contre l’Équateur à Mexico City. Des Équatoriens qui, eux, devront parcourir jusqu’à 2.800 kilomètres.





Le record revient au Paraguay, qui devra se farcir 4.300 kilomètres (un vol de plus de six heures !) entre son camp de base dans la ville de San José, en Californie, et le Gillette Stadium de Boston où il défiera l’Allemagne. Des trajets qui pèseront évidemment dans les organismes, et qui pourraient jouer un réel rôle dans la physionomie du tableau final, qui plus est compte tenu de la chaleur et de l’usure provoquée par la longueur du tournoi.