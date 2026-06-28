Encore un blessé (et non des moindres) pour Anderlecht

L'infirmerie "mauve" ne chôme pas depuis l'arrivée de Vitor Bruno sur le banc. Après Lucas Hey et Ilan Camara, victimes de fractures, c'est un pion essentiel du Sporting qui se retrouve sur le flanc, heureusement pour pas très longtemps.

La première joute amicale d'Anderlecht, contre le Sporting Hasselt, qui était prévue ce samedi avait été reportée en raison de la volonté exprimée par le nouvel entraîneur principal, Vitor Bruno, de travailler sur la mise en place de ses principes de jeu et sur la cohésion de groupe.

Une cohésion de groupe qui va finir par se faire à l'infirmerie, tant elle se remplit depuis la nomination du technicien portugais. Après les fractures d'Ilay Camara et Lucas Hey, un troisième élément est venu aux soins.

Une semaine d'absence

Il s'agit de Nathan De Cat, l'un des joueurs clés du groupe, même si l'on sait qu'il pourrait partir sous d'autres cieux dans les prochaines semaines. Le joueur de 17 ans s'est en tout cas occasionné une blessure musculaire lors du dernier entraînement de ce vendredi. Le club n'a pas communiqué à ce sujet et selon Le Soir, De Cat ne devrait être écarté des terrains que pour une petite semaine.

Pas de quoi s'alarmer donc, alors que les échéances arriveront rapidement pour Anderlecht. Ce contretemps ne freinera pas non plus les candidats acquéreurs pour le jeune diplômé. En effet, c'est aussi vendredi que Nathan De Cat a reçu son diplôme de l'enseignement secondaire.

Un nouveau préparateur physique

Notons aussi que ces blessures arrivent alors qu'une restructuration du staff a eu lieu avec la nomination de Vitor Bruno. Anderlecht a mis fin au contrat de Bram Geers ce week-end, alors qu'il avait été le débaucher au Bayern Munich, il y a quelques mois seulement.





Bram Geers était en charge du département médical et assurait la stratégie sur le développement physique et le suivi médical des joueurs. C'est désormais Pedro Oliveira, arrivé dans les bagages de Vitor Bruno, qui assure la préparation physique.

On n'ira pas jusqu'à dire que le régime portugais est déjà indigeste pour les joueurs du club bruxellois.