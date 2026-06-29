"S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux" : Amadou Onana va vivre un match très particulier

Amadou Onana s'apprête à vivre une rencontre très particulière. Le Diable Rouge affrontera son pays d'origine, le Sénégal, ce mercredi, en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Avant le Mondial, il avait déclaré ne vouloir absolument pas affronter la nation africaine.

En mars dernier, le Youtubeur Just Riadh sortait une vidéo dans laquelle il passait 48h aux côtés d'Amadou Onana. Dans cette dernière, on peut y découvrir le quotidien du joueur d'Aston Villa. Et c'est dans cette vidéo qu'il a évoqué son amour pour sa deuxième nation.

Amadou Onana est arrivé en Belgique à l'âge de 11 ans

Le milieu de terrain des Diables Rouges est né à Dakar, au Sénégal. Dès son plus jeune âge, il a commencé à jouer au football dans les rues de la capitale sénégalaise. Il est ensuite arrivé dans le plat pays à l'âge de 11 ans.

"Je suis arrivé dans ce pays à 11 ans en tant qu’immigré noir et musulman. Grâce au football, j’ai pu jouer la Coupe du monde", a-t-il déclaré dans un entretien à The Players' Tribune début juin dernier.

"Je me souviens, quand j’ai débuté contre le Maroc à la Coupe du monde, pendant l’hymne, j’ai levé les yeux vers la tribune où ma famille était assise. Au Qatar, le public était composé à 90 % de Marocains habillés en rouge — leur rouge, pas le nôtre. J’ai donc réussi à repérer ma mère et mes sœurs. Elles souriaient et me faisaient signe." Une magnifique histoire pour le joueur qui a poursuivi son rêve de devenir footballeur professionnel jusqu'à jouer pour la Belgique à une Coupe du monde.

Amadou Onana aurait préféré ne pas affronter le Sénégal

Mais affronter le Sénégal, Amadou Onana aurait préféré que cela n'arrive pas. "J’ai un lien très très fort avec le Sénégal. Je suis né à Dakar, toute ma famille vit là-bas", a-t-il souligné dans une conversation avec Just Riadh. "Pendant le tirage au sort, je me disais : 'S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux. Mets-moi même la France, peu importe. Mais ne me mets pas le Sénégal'."



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"Ah, bizarre. Jouer contre le pays dans lequel t’es né. C’est une sensation… ouais, ça doit être assez spécial", avait-il conclu.

Désormais, il n'aura pas d'autre choix que d'affronter sa deuxième nation. Reste à voir s'il aura du temps de jeu. Face à la Nouvelle-Zélande (1-5), il avait démarré sur le banc avant d'entrer en jeu à la place de Kevin De Bruyne à la 72e minute de jeu.

Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné ce mercredi à 22h00. La Belgique part comme léger favori, mais devra se méfier de l'équipe finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des nations. Le vainqueur de ce duel affrontera le vainqueur de la rencontre entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine, qui s'affronteront quant à eux dans la nuit de mercredi à jeudi à 2h00, juste après le match entre la Belgique et le Sénégal.