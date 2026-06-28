Une cible du Club de Bruges file à Monaco

Le Club de Bruges avait des vues sur Sadibou Sané, défenseur sénégalais du FC Metz. Mais ce dernier va finalement mettre le cap vers Monaco.

On le sait, Joel Ordóñez devrait normalement quitter le Jan Breydel Stadion cet été. Le Club de Bruges piste donc son successeur depuis un certain temps mais l'une de ses cibles vient d'annoncer son choix. Et elle ne rejoindra pas la Venise du Nord.

Défenseur polyvalent capable de jouer aussi à droite et comme milieu défensif, Sadibou Sané est évalué à 7 millions d'euros, selon Transfermarkt. Ce Sénégalais de 22 ans entrait dans sa dernière année de contrat et il était logique de voir le FC Metz essayer d'en tirer un bon prix.

Formé à l'Académie Génération Foot dans son pays natal, Sané a profité des bonnes relations de son club avec le FC Metz pour rejoindre la Lorraine, lors de l'été 2023.

Il poursuivra l'aventure à Monaco

Il jouera rapidement en Ligue 1, mais deviendra surtout incontournable lors de l'exercice suivant, dans l'antichambre de l'élite hexagonale. Cette saison, alors que le FC Metz retrouvait la Ligue 1, Sadibou Sané a confirmé ses bonnes dispositions, disputant 23 matchs de championnat et marquant deux fois. De quoi attirer l'attention de recruteurs de clubs plus huppés.

Mais ce sera toujours dans l'Hexagone que Sadibou Sané écrira la suite de l'histoire. Le FC Metz et l'AS Monaco ont trouvé un accord pour une somme de 10 millions d'euros. Un beau défi pour le Sénégalais qui arrive dans un club qui doit reconstruire sa ligne arrière et le fera sans Wout Faes, remballé à Leicester City.





Quant au Club de Bruges, il devra donc activer une autre piste.