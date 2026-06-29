OFFICIEL : Jonathan Legear est de retour au Standard

Jonathan Legear est de retour au Standard de Liège. Il rejoint le staff de l'entraîneur Vincent Euvrard. Le Matricule 16 a annoncé la nouvelle dans un communiqué ce lundi.

L'ancien joueur du Standard a paraphé un contrat de trois saisons au sein du staff du club liégeois. Il portera une attention particulière au développement et aux performances des joueurs offensifs, précise le Standard.

Les mots de Jonathan Legear

Jonathan Legear s'est exprimé sur sa nomination, comme le rapporte le communiqué du Standard : "Je suis très heureux de retrouver le Standard de Liège, où j’ai gardé d’excellents souvenirs de ma formation et comme joueur pro ensuite. Je remercie le club de me donner l’opportunité de rejoindre un staff de qualité, où je vais pouvoir continuer d’apprendre, apporter mon expérience et contribuer au développement de nos joueurs."