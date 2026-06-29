Hugo Broos va bientôt prendre une grande décision : "Nous prendrons la décision dans les jours à venir"

L'Afrique du Sud, entraînée par le Belge Hugo Broos, a été éliminée de la Coupe du monde dimanche face au Canada en seizièmes de finale (0-1). Le sélectionneur belge des Bafana Bafana est malgré tout fier de son équipe et a notamment évoqué son avenir.

L'Afrique du Sud est passée toute proche d'arracher les prolongations, mais Stephen Eustáquio a mis fin aux rêves sud-africains à la 90+2e minute de jeu. Hugo Broos est resté cependant assez positif : "Nous avons fait une très bonne Coupe du monde, mais aujourd’hui nous avons joué contre une équipe qui avait de la puissance et de la vitesse et cela nous a mis en difficulté."

"Nous avons beaucoup appris dans ce tournoi, c’était quelque chose que nous devions faire. Je suis sûr que cette équipe sera encore plus forte dans les prochains mois qu’elle ne l’était avant. Nous avons joué aujourd’hui contre une équipe qui était un peu plus développée que nous. Nous avons joué un assez bon match, pas non plus très bon, je pense qu’on aurait pu faire plus", a-t-il ajouté en conférence de presse après la rencontre.

Direction la retraite désormais pour Hugo Broos ?

Il avait annoncé avant la Coupe du monde 2026 qu'il mettrait un terme à sa carrière d'entraîneur après le Mondial. Il laisse désormais planer le doute : "Je vais voir, nous prendrons la décision dans les jours à venir, ça ne sera pas une décision facile après cette bonne Coupe du monde. Mais dire maintenant que j’arrête ou que je continue, je ne peux pas."

Hugo Broos est sélectionneur de l'Afrique du Sud depuis mai 2021. Il est devenu une véritable icône au pays. Après une troisième place à la CAN en 2023, une qualification pour un Mondial seize ans plus tard et une participation aux seizièmes de finale de ce même tournoi, il a clairement réussi sa mission. À 74 ans, il pourrait désormais prendre sa retraite.