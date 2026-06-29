"Ils peuvent aller loin dans ce Mondial" : Thierry Henry optimiste pour la Belgique

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Ils peuvent aller loin dans ce Mondial" : Thierry Henry optimiste pour la Belgique

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Thierry Henry, ancien adjoint des Diables Rouges, s'est exprimé sur la Belgique après la qualification des hommes de Rudi Garcia pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Il a apprécié la prestation belge contre la Nouvelle-Zélande (1-5).

Le consultant français est content d'avoir vu une meilleure Belgique que lors des deux premiers matchs : "J’aime vraiment cette Belgique quand elle joue libérée comme ça. On a vu le vrai visage de l’équipe."

"Trossard a été excellent, Doku a apporté de la percussion, et Lukaku a enfin été le leader d’attaque qu’on attendait", a-t-il souligné selon TF1.

Thierry Henry pense que la Belgique peut aller loin à la Coupe du monde

Thierry Henry pense que la Belgique est capable de faire un grand tournoi en jouant de la sorte : "Ils ont montré qu’ils avaient du caractère après deux matchs plus compliqués. De Bruyne reste le patron, mais toute l’équipe a répondu présent. S'ils gardent cette intensité, ils peuvent aller loin dans ce Mondial."

Le Français gardera toujours la Belgique dans son cœur. Lors du dernier Mondial, en 2022, il était au sein du groupe belge, tout comme en 2018. Il a noué des liens forts avec certains joueurs. Il est notamment fort proche d'un certain Romelu Lukaku.

Le match entre la Belgique et le Sénégal approche

La Belgique affrontera le Sénégal en seizièmes de finale. Une rencontre qui s'annonce loin d'être évidente pour les Diables Rouges. Les Sénégalais restent sur une victoire 5-0 contre l'Irak après avoir perdu leurs deux premiers matchs de groupes. La nation africaine s'est inclinée contre la France (3-1) et contre la Norvège (3-2).

Le vainqueur de cette confrontation affrontera le vainqueur du duel entre les États-Unis et la Bosnie-Herzégovine. Cette rencontre aura lieu ce jeudi à 2h00 du matin. Le match opposant la Belgique au Sénégal aura quant à lui lieu juste avant. Les deux équipes s'affronteront ce mercredi à 22h00.

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