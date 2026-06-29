Un ancien d'Anderlecht pourra conseiller le Sénégal avant d'affronter les Diables Rouges !

Ce mercredi, il y aura quelques têtes connues sur le terrain côté sénégalais. Pas seulement côté joueurs avec Krépin Diatta ou encore Abdoulaye Seck, mais aussi au sein du staff, où on retrouve un certain... Cheikhou Kouyaté !

Kouyaté n'a pas intégré le staff de Pape Thiaw en tant qu'adjoint ou conseiller tactique, mais en tant que team manager et que lien entre le vestiaire et le staff. Et vu tout ce qui s’est passé ces dernières semaines, ce n’est clairement pas un luxe.

Un lien entre les joueurs et le staff

Le sélectionneur Pape Thiaw a lui-même expliqué pourquoi il a intégré Kouyaté au groupe. "J’ai moi-même demandé à ajouter Cheikhou au staff", a confié Thiaw. "C’est une figure importante pour ce groupe. Il connaît aussi bien l’ancienne que la jeune génération de joueurs et il sert de coordinateur entre le groupe et moi". Un rôle qu'on aurait imaginé cette année chez les Diables Rouges pour un ancien de la génération dorée, qu'il s'agisse d'Eden Hazard, de Jan Vertonghen ou d'un autre.

L’ancien capitaine du Sénégal devra veiller à ce que la communication entre les joueurs et le staff technique se passe sans accroc, et à préserver l’harmonie au sein de la sélection.

Le Sénégal est secoué depuis des mois

Même si le Sénégal s’est qualifié pour la phase finale, la préparation du Mondial a été particulièrement agitée. Depuis des mois, des rumeurs circulaient sur des primes de Coupe du Monde non payées et sur des négociations contractuelles compliquées avec le sélectionneur Pape Thiaw. Les tensions sont même montées à un point tel que l’équipe est partie pour le Mondial avec plusieurs heures de retard.

Des plaintes ont aussi émergé du vestiaire à propos du logement et de la restauration au camp de base. À cela s’ajoute encore la polémique de la CAN, qui n’en finit pas. Le Sénégal a perdu plus tôt cette année son titre de champion d'Afrique après une décision controversée de la Confédération africaine de football (CAF), et les procédures juridiques à ce sujet sont toujours en cours.



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Et comme si cela ne suffisait pas, les supporters sénégalais organisés n’ont pas pu se rendre au Mondial en raison de règles de visa américaines très strictes. Le capitaine Kalidou Koulibaly (ex-Genk) a publiquement fait part de sa frustration à ce sujet.

Pas un hasard si Thiaw mise sur Kouyaté

Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que Thiaw s’appuie sur quelqu’un comme Kouyaté. L’ancien milieu de terrain jouit d’un immense respect dans le football sénégalais. Il a porté pendant des années le brassard des Lions de la Teranga et connaît pratiquement tout le monde dans la sélection actuelle.

En Belgique aussi, Kouyaté avait la réputation de savoir fédérer un groupe. Entre 2009 et 2014, il est devenu un véritable chouchou du public à Anderlecht. Après un prêt au KV Courtrai, il a définitivement conquis une place de titulaire à Bruxelles et est devenu l’un des leaders des Mauves. Sous Besnik Hasi, il a joué un rôle important dans le titre de 2014, aussi en coulisses : Kouyaté était connu pour être un fédérateur, capable de désamorcer la plupart des conflits.

C’est précisément ces qualités qu’il devra désormais mettre au service du Sénégal. Mercredi, Kouyaté ne sera donc pas sur le terrain contre les Diables Rouges, mais en coulisses, l’ancienne star d’Anderlecht pourrait bien être l’un des pions les plus importants de la sélection sénégalaise durant cette Coupe du Monde 2026. Sans parler des conseils qu'il peut donner pour contrer un Romelu Lukaku qu'il a connu à ses débuts et affronté bien souvent en Premier League...