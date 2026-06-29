Un cadre du Sénégal incertain pour affronter la Belgique

Édouard Mendy est incertain pour affronter la Belgique en seizièmes de finale de la Coupe du monde ce mercredi. Le portier sénégalais est touché au genou gauche.

Édouard Mendy était absent lors du dernier match du Sénégal face à l'Irak. Blessé, il a été remplacé par le gardien du Havre Mory Diaw. Face à la Norvège, lors du deuxième match de groupe du Sénégal, l'ancien gardien de Chelsea avait été remplacé par Mory Diaw à la 63e minute de jeu.

Suite au match face à l'Irak (5-0), Édouard Mendy s'est envolé direction Djeddah, en Arabie saoudite. Il a effectué des examens complémentaires dans le pays du Moyen-Orient pour mieux juger l'état de son genou gauche.

Édouard Mendy pourrait être absent face à la Belgique

Mais selon le journal L'Équipe, les analyses ne sont pas positives. Il pourrait bien manquer le match face aux Diables Rouges. Il est cependant tout de même attendu de retour avec le groupe sénégalais avant le 1/16e de finale.

Se passer de son gardien star, évoluant désormais du côté d'Al-Ahli, serait un véritable coup dur pour le Sénégal. Il faudra surveiller cette situation avec attention dans les prochains jours. Le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, pourrait prochainement donner plus d'indications en conférence de presse avant cette rencontre.

Qui est le deuxième gardien du Sénégal Mory Diaw ?

Le deuxième gardien sénégalais, Mory Diaw, est beaucoup moins connu. Né à Poissy, il a été formé au PSG avant de jouer au CD Mafra (2015-2017), au Lokomotiv Plovdiv (2017), au FC United Zürich (2019), au FC Lausanne-Sport (2019-2022), avant de revenir en France en signant un contrat avec Clermont Foot (2022-2025). Il a également été prêté par Clermont Foot à Rodez (2024-2025) et a signé lors de la saison 2025/2026 au Havre.





Mory Diaw a disputé 30 matchs de Ligue 1 avec Le Havre. Il a concédé 41 buts et a gardé sa cage inviolée à sept reprises.