OFFICIEL : après une saison au RFC Liège, Frédéric Soèllé Soèllé rejoint Saint-Trond

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Saint-Trond s'offre le jeune attaquant Frédéric Soèllé. Un premier renfort indispensable pour reconstruire l'équipe, qui va perdre de nombreux cadres cet été. Le STVV va jouer les barrages d'Europa League.