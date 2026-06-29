C’est la reprise au Standard : recrues, jeunes, numéros de maillot, tout sur la pré-saison des Rouches

C’est la reprise au Standard, où 26 joueurs ont pris part à la deuxième séance collective de la préparation, ce lundi. Le temps de faire le point sur les forces en présence et les premières informations du noyau.

Après un premier petit entraînement avancé samedi à 09h00 du matin à cause de la chaleur, le Standard a invité la presse pour sa deuxième séance collective de la préparation, ce lundi. Une séance à laquelle ont pris part 23 joueurs de champ et 3 gardiens (retrouvez la liste complète en bas de cet article).

Côté absents, Matthieu Epolo est toujours engagé à la Coupe du monde avec la République démocratique du Congo, tandis que Dennis Ayensa s'est vu octroyer quinze jours après son élimination survenue le 28 juin, après les derniers matchs de poule. L'attaquant des Rouches devrait donc faire son retour dans le groupe aux alentours du 13 juillet.

Sous l’œil attentif de Marc Wilmots, son fils Marten et de l’analyste data Matthieu Le Gall 👇 #Standard pic.twitter.com/cksu1uSjlr — Loic Woos (@LoicWoos2) June 29, 2026

26 joueurs présents, 5 absents

Rafiki Saïd, qui a disputé deux matchs amicaux début juin avec les Comores, rentrera ce samedi 4 juillet, jour d'un Verlaine - Standard auquel il ne prendra donc pas part. Josué Homawoo, toujours blessé, n'est pas attendu avant 2027, tandis que Mohamed El Hankouri était bien présent, mais malade.

Pour ce tout début de saison à l'académie, n'est évidemment pas présent David Bates, parti vers la Turquie, mais bien Bosko Sutalo, de retour de son prêt de Cracovia, qui a quelques jours pour convaincre Vincent Euvrard. Thomas Henry et Grejohn Kyei, eux, n'ont plus cette chance et sont toujours dans le noyau B.





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Jonathan Legear déjà bien en place

Annoncé ce matin par la cellule communication du Standard, Jonathan Legear était déjà bien présent pour transmettre son savoir aux joueurs offensifs, et notamment pour leur dire, lors d'un exercice de possession, de prendre les espaces plutôt que de surcharger une zone précise.

Une deuxième séance d'entraînement aura lieu ce lundi après-midi, et deux autres ce mardi. Il n'y en aura qu'une mercredi, puis deux jeudi et une vendredi avant le premier match de préparation des Rouches, samedi à Verlaine (coup d'envoi à 16h00). Un match après lequel les joueurs auront droit à un jour de repos, dimanche, avant de reprendre du service lundi prochain, pour une semaine chargée.

Les joueurs de Vincent Euvrard disputeront en effet deux matchs amicaux : à Aubel le mercredi 8 juillet, puis à Spa contre les Francs Borains le samedi 11 juillet. Le point d'orgue de cette préparation sera évidemment le match de gala à Sclessin face à la Juventus, le samedi 25 juillet.

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Le noyau 2026-2027 du Standard au 29 juin, et les numéros de maillot

Gardiens

1. Matthieu Epolo (Sélection)

21. Lucas Pirard

35. Belmin Dizdarevic

46. Quentin Durka

Défenseurs

3. Gustav Mortensen

4. Dimitri Lavalée

13. Marlon Fossey

14. Bosko Sutalo

18. Henry Lawrence

20. Ibrahim Karamoko

24. Josué Homawoo (blessé)

25. Ibe Hautekiet

29. Daan Dierckx

34. Noah Sy

35. Yanis Malamba

Médians

6. Laurens Goemaere

7. Tobias Mohr

8. Nayel Mehssatou

23. Marco Ilaimaharitra

27. Mohammed El Hankouri (malade)

31. Jordi Makiese

33. Charli Spoden

94. Casper Nielsen

Avants

10. Dennis Ayensa (Sélection)

11. Adnane Abid

17. Rafiki Saïd (Sélection)

19. René Mitongo

26. Bernard Nguene

32. Onésime Kalonji

59. Timothé Nkada

77. Bruny Nsimba