Voici pourquoi Rudi Garcia a quand même emmené Zeno Debast, blessé, au Mondial

Même si Zeno Debast, blessé, n'a pas joué une minute dans cette Coupe du Monde et que rien ne dit qu'il en jouera, Rudi Garcia ne regrette certainement pas de l'avoir emmené. Voici pourquoi.

Rudi Garcia voit Debast comme l'un des leaders de la nouvelle génération des Diables Rouges. Malgré son jeune âge, il s'est imposé comme une valeur sûre au sein du groupe et jouit d'un grand respect auprès de ses coéquipiers. Sa présence dans le vestiaire est donc considérée comme importante.

Debast reste également une plus-value à l'entraînement. Bien qu'il ait suivi une revalidation individuelle, il reste constamment impliqué avec le groupe. Il assiste aux réunions tactiques et soutient ses coéquipiers pendant les séances et les matchs.

Par ailleurs, le staff technique regarde aussi au-delà de cette Coupe du Monde. Garcia veut préserver la continuité au sein de l'équipe nationale et, une fois totalement apte, Debast restera l'une des pierres angulaires de la défense en vue de l'Euro 2028.

Debast est l'un des piliers de l'équipe nationale pour l'avenir

Le fait que Debast reste proche du groupe malgré sa blessure s'inscrit d'ailleurs dans la dynamique collective que Garcia tente de construire depuis sa nomination. Le sélectionneur attache beaucoup d'importance à la cohésion et veut éviter que les joueurs blessés ne se sentent isolés.

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Même si Debast jouera sans doute un rôle limité sur le terrain durant cette Coupe du monde, en coulisses il reste un pion important. Pour Garcia, sa présence au sein du groupe est au moins aussi précieuse que ce qu'il apporte habituellement sur le terrain.