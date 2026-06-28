"Si ça ne tenait qu'à moi, je jouerais demain" : Zeno Debast est (presque) de retour

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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"Si ça ne tenait qu'à moi, je jouerais demain" : Zeno Debast est (presque) de retour
Photo: © photonews

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Petite surprise ce dimanche : le joueur annoncé en conférence de presse au Providence Swedish Performance Center de Renton était Zeno Debast. Le défenseur du Sporting Portugal a passé un dernier scanner ce samedi, et a reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement.

Il l'a d'abord annoncé en anglais, les premières questions étant traditionnellement réservées aux médias étrangers, et ces trois mots prononcés ne nécessitent pas de traduction : "I feel good". Zeno Debast n'aurait bien sûr pas été envoyé en conférence de presse ce dimanche au lendemain de son scanner si ce n'était pas le cas, mais c'est désormais officiel : le défenseur du Sporting Portugal a reçu de bonnes nouvelles.

"Le scanner est positif, tout se déroule comme prévu", confirme-t-il. "Aujourd'hui, je peux enfin reprendre partiellement l'entraînement avec le groupe et nous verrons comment je me sens". Après des semaines passées sur le bord du terrain à faire du vélo elliptique, Debast va donc enfin repasser de cycliste à footballeur. 

Zeno Debast aimerait précipiter les choses, mais... 

"Bien sûr, ce n'est pas facile en tant que joueur de regarder ses coéquipiers s'entraîner et jouer. Mais au vu de ma blessure et de ma saison qui a été perturbée par d'autres blessures avant celle-ci, je suis déjà reconnaissant de faire partie du groupe", ajoute Zeno Debast, qui avait souffert d'une sévère blessure au fémur à l'approche de la Coupe du Monde. "C'était lors d'une frappe à l'entraînement. Un moment très pénible, oui, mais c'est comme ça".

Désormais, le tout est de ne pas précipiter son retour. "En vérité, si ça ne tenait qu'à moi, je jouerais dès demain", sourit-il. "Mais l'objectif est que je sois vraiment fit, afin de pouvoir aider l'équipe au mieux de mes capacités. Je ne peux pas réellement mettre de date sur mon retour". 

Lire aussi… Zeno Debast a vu ses remplaçants briller : "Il ne me surprend pas du tout"
Son retour à l'entraînement, par contre, est bel et bien pour aujourd'hui. "La salle de rééducation et le centre d'entraînement sont magnifiques ici, donc je ne m'en suis pas encore vraiment lassé, mais j'ai tout de même hâte de retrouver le terrain", conclut-il avec un grand sourire. Un sourire soulagé. 

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