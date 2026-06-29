Un latéral de Westerlo courtisé en France et en Écosse

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Un latéral de Westerlo courtisé en France et en Écosse
Photo: © photonews

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Après quatre saisons à Westerlo, Bryan Reynolds devrait entamer un nouveau chapitre dans sa carrière. Si aucune piste ne se dégage encore concrètement, le latéral droit attise les convoitises en Ligue 1 et en division 1 écossaise.

Avec 39 matchs joués cette saison, 2 goals et 4 passes décisives, Bryan Reynolds était l'un des tauliers de cette saison. Ce qui ne lui a pas suffi pour être retenu au sein de l’équipe des États-Unis pour cette Coupe du monde. Mais ce n'est pas cette déception qui est à l'origine de son probable départ de Westerlo.

Depuis 4 ans à Westerlo

En effet, Bryan Reynolds entre dans sa dernière année de contrat et le club campinois entend bien récupérer sa mise, lui qui a investi 3 millions pour le transférer définitivement de l'AS Roma. 

L'Américain avait, tout comme Nacho Ferri un peu plus tard, été prêté à Courtrai dans un premier temps. Westerlo a senti le bon coup et, après une première saison en location ponctuée par 27 matchs, 1 but et 5 assists, l'a engagé définitivement pour quatre ans, à l'été 2023.

Depuis, personne n'a contesté sa place au Kuipje où il a défendu les couleurs locales à 146 reprises, pour 5 roses plantées et 17 passes décisives délivrées.

Entre 4 et 5 millions d'euros

Westerlo souhaite toucher entre 4 et 5 millions d'euros pour le Texan. Selon Sacha Tavolieri, le Stade Rennais et les Glasgow Rangers, qui doivent remplacer James Tavernier, leur capitaine emblématique, sont sur les rangs.

L'Equipe pense que les Rennais sont les plus proches de conclure un accord avec Westerlo puisque les discussions ont été entamées depuis plus longtemps.

En Bretagne, Bryan Reynolds entrerait en concurrence avec l'international polonais Przemyslaw Frankowski, qui reste sur une saison perturbée par une préparation incomplète et des blessures.

Bryan Reynolds devrait prendre sa décision dans les prochains jours.

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