"De l'incompétence pure" : à coeur ouvert sur l'Euro 2016, Jan Vertonghen très dur envers Marc Wilmots

Scott Crabbé, journaliste football
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"De l'incompétence pure" : à coeur ouvert sur l'Euro 2016, Jan Vertonghen très dur envers Marc Wilmots
Photo: © photonews
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Dix ans déjà ont passé depuis l'Euro 2016, l'une des plus grandes occasions manquées des Diables Rouges. Jan Vertonghen revient avec beaucoup d'amertume sur ce tournoi et n'épargne pas Marc Wilmots, que du contraire.

Avant la désillusion contre le Pays de galles en quart de finale, les Diables avaient déjà vécu un retard à l'allumage contre l'Italie. La Squadra nous avait été supérieure, méritant largement sa victoire 2-0. Dix ans plus tard, Jan Vertonghen est revenu pour Sporza sur cette entame manquée et déplore surtout le peu de préparation tactique.

"Le 3-5-2 italien gagnait du terrain à ce moment-là. Mais nous n'avions absolument aucune idée de comment le contrer ni comment construire notre jeu. Nous avons été complètement dominés. Sur le coup, c'était de la pure incompétence, car nous ne connaissions pas bien ce système. Nous ne l'avions pas analysé correctement", lâche Sterke Jan.

Jan Vertonghen se lâche

Des critiques très dures envers Marc Wilmots et le staff en place à l'époque. A en croire Vertonghen, le groupe aurait même du prendre les choses en main : "Notre génération a quelque peu manqué de leadership et de proactivité pour gérer ces situations. Nous avons laissé trop de choses se produire".

Les regrets sont énormes : "Dans un grand tournoi, pas besoin de systèmes tactiques extraordinaires. Avec une organisation défensive solide, des consignes claires, des qualités individuelles en attaque et une bonne maîtrise des coups de pied arrêtés, vous avez déjà de fortes chances de battre des adversaires de niveau équivalent".

Les Diables auraient dû être plus proactifs

"Il est inutile de se demander après coup, dans l'avion, pourquoi nous avons joué de cette façon ou pourquoi l'entraîneur n'a pas aligné tel joueur. Si vous discutez de ces questions avec les joueurs et que vous abordez le sujet avec l'entraîneur – respectueusement –, la plupart des entraîneurs comprendront", poursuit Vertonghen.

L'ancien capitaine des Diables a tiré une belle leçon de ce tournoi : "Voilà le message que j'ai essayé de transmettre ces dernières années : ne soyez pas un joueur qui va ensuite voir la presse pour dire comment les choses auraient dû se passer, mais agissez de votre propre chef et dites-le dans les vestiaires.  Car au final : si vous vous lancez dans un projet auquel vous ne croyez pas en tant que groupe, il n'en sortira rien de toute façon".

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