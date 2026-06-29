L’un des plus grands talents du Club de Bruges prolonge et intègre le noyau A

Devenu le plus jeune international slovène de l’histoire début juin, Tian Nai Koren prolonge son contrat jusqu’en 2029 au Club de Bruges et intègre le noyau A. Le médian offensif est l’un des plus grands talents des Blauw & Zwart.

Champion de Belgique la saison dernière avec un noyau particulièrement solide, le Club de Bruges risque de perdre plusieurs grands noms cet été. Si des transferts seront évidemment réalisés, les Blauw & Zwart veulent continuer à miser sur leur académie pour remplir l’effectif.

Dans cette optique, le club de la Venise du Nord vient d’annoncer la prolongation du contrat du très prometteur Tian Nai Koren jusqu’au 30 juin 2029, ainsi que son intronisation dans le noyau A !

Arrivé du NK Maribor l’été dernier, le médian offensif slovène de 16 ans a déjà disputé vingt-deux rencontres en Challenger Pro League la saison dernière (un but, deux passes décisives), et était l’un des titulaires de l’épopée jusqu’en finale de Youth League.

Tian Nai Koren intègre le noyau A du Club de Bruges

Sa progression est fulgurante et n’est pas passée inaperçue en Slovénie. Tian Nai Koren a en effet fait ses débuts avec l’équipe nationale A lors d’un match amical contre Chypre le 4 juin et est ainsi devenu le plus jeune international slovène de l’histoire. Il était ensuite resté sur le banc pour affronter la Croatie de Luka Modric quelques jours plus tard.

Déjà évalué à plus d’un million d’euros sur le site de référence Transfermarkt alors qu’il ne sera majeur que dans un an et un mois (il fêtera son 17e anniversaire le 31 juillet), Tian Nai Koren semble parti pour être l’une des prochaines grandes révélations au Club de Bruges dans les quelques années à venir.





Dans les prochaines semaines, le Club de Bruges devra encore éclaircir le cas Jesse Bisiwu, pour qui Barcelone continue de faire le forcing, que Bruges veut garder mais qui n’a pas encore prolongé son contrat en Venise du Nord. Il était aussi considéré comme l’un des plus grands talents du club.