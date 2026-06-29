L’un des plus grands talents du Club de Bruges prolonge et intègre le noyau A

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
L’un des plus grands talents du Club de Bruges prolonge et intègre le noyau A
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5887

Devenu le plus jeune international slovène de l’histoire début juin, Tian Nai Koren prolonge son contrat jusqu’en 2029 au Club de Bruges et intègre le noyau A. Le médian offensif est l’un des plus grands talents des Blauw & Zwart.

Champion de Belgique la saison dernière avec un noyau particulièrement solide, le Club de Bruges risque de perdre plusieurs grands noms cet été. Si des transferts seront évidemment réalisés, les Blauw & Zwart veulent continuer à miser sur leur académie pour remplir l’effectif.

Dans cette optique, le club de la Venise du Nord vient d’annoncer la prolongation du contrat du très prometteur Tian Nai Koren jusqu’au 30 juin 2029, ainsi que son intronisation dans le noyau A !

Arrivé du NK Maribor l’été dernier, le médian offensif slovène de 16 ans a déjà disputé vingt-deux rencontres en Challenger Pro League la saison dernière (un but, deux passes décisives), et était l’un des titulaires de l’épopée jusqu’en finale de Youth League.

Tian Nai Koren intègre le noyau A du Club de Bruges

Sa progression est fulgurante et n’est pas passée inaperçue en Slovénie. Tian Nai Koren a en effet fait ses débuts avec l’équipe nationale A lors d’un match amical contre Chypre le 4 juin et est ainsi devenu le plus jeune international slovène de l’histoire. Il était ensuite resté sur le banc pour affronter la Croatie de Luka Modric quelques jours plus tard.

Déjà évalué à plus d’un million d’euros sur le site de référence Transfermarkt alors qu’il ne sera majeur que dans un an et un mois (il fêtera son 17e anniversaire le 31 juillet), Tian Nai Koren semble parti pour être l’une des prochaines grandes révélations au Club de Bruges dans les quelques années à venir.

Dans les prochaines semaines, le Club de Bruges devra encore éclaircir le cas Jesse Bisiwu, pour qui Barcelone continue de faire le forcing, que Bruges veut garder mais qui n’a pas encore prolongé son contrat en Venise du Nord. Il était aussi considéré comme l’un des plus grands talents du club.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Tian Nai Koren

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/06: Koren - Legear - Lewandowski

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/06: Koren - Legear - Lewandowski

14:10
Un ancien d'Anderlecht pourra conseiller le Sénégal avant d'affronter les Diables Rouges !

Un ancien d'Anderlecht pourra conseiller le Sénégal avant d'affronter les Diables Rouges !

14:40
C’est la reprise au Standard : recrues, jeunes, numéros de maillot, tout sur la pré-saison des Rouches

C’est la reprise au Standard : recrues, jeunes, numéros de maillot, tout sur la pré-saison des Rouches

13:45
Le dossier Claudio Katunda avance : un nouveau prétendant en D1A, finalisation du dossier en approche

Le dossier Claudio Katunda avance : un nouveau prétendant en D1A, finalisation du dossier en approche

13:20
Ce qui inquiétait tout le monde ne fait plus tellement parler : la Belgique a résolu un problème

Ce qui inquiétait tout le monde ne fait plus tellement parler : la Belgique a résolu un problème

12:30
"Ils peuvent aller loin dans ce Mondial" : Thierry Henry optimiste pour la Belgique

"Ils peuvent aller loin dans ce Mondial" : Thierry Henry optimiste pour la Belgique

12:00
Un match enfin digne de son n°10 : Leandro Trossard a vaincu le syndrome Nilis

Un match enfin digne de son n°10 : Leandro Trossard a vaincu le syndrome Nilis

11:40
Diego Moreira, une solution que Rudi Garcia n'exploite pas

Diego Moreira, une solution que Rudi Garcia n'exploite pas

11:20
"S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux" : Amadou Onana va vivre un match très particulier

"S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux" : Amadou Onana va vivre un match très particulier

11:00
1
OFFICIEL : après une saison au RFC Liège, Frédéric Soèllé Soèllé rejoint Saint-Trond

OFFICIEL : après une saison au RFC Liège, Frédéric Soèllé Soèllé rejoint Saint-Trond

10:45
OFFICIEL : Jonathan Legear est de retour au Standard

OFFICIEL : Jonathan Legear est de retour au Standard

10:37
Un cadre du Sénégal incertain pour affronter la Belgique

Un cadre du Sénégal incertain pour affronter la Belgique

10:30
Robert Lewandowski a trouvé son prochain défi : il évoluera aux côtés d'un buteur belge

Robert Lewandowski a trouvé son prochain défi : il évoluera aux côtés d'un buteur belge

10:00
Kompany a-t-il vraiment appelé ce gardien de Genk pour le faire venir au Bayern ?

Kompany a-t-il vraiment appelé ce gardien de Genk pour le faire venir au Bayern ?

09:30
Hugo Broos va bientôt prendre une grande décision : "Nous prendrons la décision dans les jours à venir"

Hugo Broos va bientôt prendre une grande décision : "Nous prendrons la décision dans les jours à venir"

09:00
Franky Van der Elst n'apprécie pas la communication de Rudi Garcia : "Je ne suis pas fan"

Franky Van der Elst n'apprécie pas la communication de Rudi Garcia : "Je ne suis pas fan"

08:30
LIVE Coupe du monde 29/6 : "Vous êtes des héros canadiens", le discours fort de l'entraîneur du Canada

LIVE Coupe du monde 29/6 : "Vous êtes des héros canadiens", le discours fort de l'entraîneur du Canada

08:14
Un milieu défensif entraîné par Edward Still en vue pour Anderlecht ?

Un milieu défensif entraîné par Edward Still en vue pour Anderlecht ?

07:40
Voici pourquoi Rudi Garcia a quand même emmené Zeno Debast, blessé, au Mondial

Voici pourquoi Rudi Garcia a quand même emmené Zeno Debast, blessé, au Mondial

07:20
Un latéral de Westerlo courtisé en France et en Écosse

Un latéral de Westerlo courtisé en France et en Écosse

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Sane - Busi - Hong - Ordonez

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Sane - Busi - Hong - Ordonez

23:50
Zeno Debast a vu ses remplaçants briller : "Il ne me surprend pas du tout"

Zeno Debast a vu ses remplaçants briller : "Il ne me surprend pas du tout"

21:20
1
Une cible du Club de Bruges file à Monaco

Une cible du Club de Bruges file à Monaco

23:50
Le rêve est terminé pour Hugo Broos : l'Afrique du Sud est éliminée par le Canada

Le rêve est terminé pour Hugo Broos : l'Afrique du Sud est éliminée par le Canada

23:09
La machine a tranché : les Diables rouges ont peu de chances de soulever la coupe

La machine a tranché : les Diables rouges ont peu de chances de soulever la coupe

22:45
1
Un ancien Zèbre pour remplacer le capitaine des Rouches ?

Un ancien Zèbre pour remplacer le capitaine des Rouches ?

22:20
1
Le Club de Bruges perd encore l'un de ses finalistes de la Youth League

Le Club de Bruges perd encore l'un de ses finalistes de la Youth League

17:00
Personne ne le regrettera : le sélectionneur de la Corée du Sud démissionne

Personne ne le regrettera : le sélectionneur de la Corée du Sud démissionne

21:50
Genk réserve un traitement particulier à Noah Adedeji-Sternberg, qui a un accord avec Bruges

Genk réserve un traitement particulier à Noah Adedeji-Sternberg, qui a un accord avec Bruges

18:30
4
Un "vieux" critiqué, un miracle au troisième match : le Sénégal a des airs de Belgique Analyse

Un "vieux" critiqué, un miracle au troisième match : le Sénégal a des airs de Belgique

20:40
Le retour de la saga Joel Ordóñez : cette fois, un départ après la Coupe du monde semble certain

Le retour de la saga Joel Ordóñez : cette fois, un départ après la Coupe du monde semble certain

19:00
"Si ça ne tenait qu'à moi, je jouerais demain" : Zeno Debast est (presque) de retour

"Si ça ne tenait qu'à moi, je jouerais demain" : Zeno Debast est (presque) de retour

19:56
Encore un blessé (et non des moindres) pour Anderlecht

Encore un blessé (et non des moindres) pour Anderlecht

19:30
🎥 Un grand absent à l'entraînement, mais le retour (partiel) de Zeno Debast : les news des Diables à Seattle

🎥 Un grand absent à l'entraînement, mais le retour (partiel) de Zeno Debast : les news des Diables à Seattle

00:28
90 % du temps de jeu en Europe Play-Offs : le départ de David Bates laissera-t-il un vide au Standard ?

90 % du temps de jeu en Europe Play-Offs : le départ de David Bates laissera-t-il un vide au Standard ?

18:00
3
LIVE Coupe du monde 28/6 : terrible drame pour Cody Gakpo, qui reste avec les Pays-Bas

LIVE Coupe du monde 28/6 : terrible drame pour Cody Gakpo, qui reste avec les Pays-Bas

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved