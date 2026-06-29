Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/06: Reynolds - Ekwah

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Reynolds - Ekwah

Un milieu défensif entraîné par Edward Still en vue pour Anderlecht ?

Antoine Sibierski connaît bien la Ligue 2 puisqu'il officiait à Troyes comme directeur sportif avant de rejoindre Anderlecht. Et il aurait des vues sur un milieu défensif de Saint-Étienne. (Lire la suite)

Un latéral de Westerlo courtisé en France et en Écosse

Après quatre saisons à Westerlo, Bryan Reynolds devrait entamer un nouveau chapitre dans sa carrière. Si aucune piste ne se dégage encore concrètement, le latéral droit attise les convoitises en Ligue 1 et en division 1 écossaise. (Lire la suite)