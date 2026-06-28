Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Nacho Ferri

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Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Nacho Ferri
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Nacho Ferri

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Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
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République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 5-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 1-4 France France
Uruguay Uruguay 0-1 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique Belgique
Croatie Croatie 2-1 Ghana Ghana
Panama Panama 0-2 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3-1 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 0-0 Portugal Portugal
Algérie Algérie 3-3 Autriche Autriche
Jordanie Jordanie 1-3 Argentine Argentine
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