Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Nacho Ferri

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Nacho Ferri

L'un des gros transferts de l'été en D1A est presque conclu : près de 9 millions d'euros !

L'une des premières grosses ventes de l'été en Jupiler Pro League est presque conclue. Nacho Ferri va quitter Westerlo pour Feyenoord. (Lire la suite)