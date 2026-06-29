Ce qui inquiétait tout le monde ne fait plus tellement parler : la Belgique a résolu un problème

Depuis le début du Mondial, les débats autour des Diables Rouges concernent surtout le milieu et l’attaque. En défense, en revanche, les doutes semblent s’être envolés, notamment grâce à un Brandon Mechele devenu incontournable.

Les défenseurs vieillissants des Diables Rouges ont souvent fait parler lors des derniers tournois. Dernier survivant de la Génération dorée en défense, Jan Vertonghen a pris sa retraite internationale après l’Euro.

Les doutes défensifs ont disparu chez les Diables

Avant le Mondial, on s’interrogeait beaucoup sur les joueurs à aligner en défense. Zeno Debast était une certitude jusqu’à sa blessure, mais lui aussi a donc été écarté. Qui alors ? Rappeler Wout Faes ? Arthur Theate ? Le dernier auquel on pensait pour une place de titulaire était Brandon Mechele. Jusqu’à il y a un bon mois.

Mais Mechele a impressionné Rudi Garcia et, dans ce Mondial, il a jusqu’ici tout joué. Il est le Diable le plus constant et le meilleur depuis le début du tournoi. D’abord avec Nathan Ngoy à ses côtés, puis contre la Nouvelle-Zélande avec Arthure Theate.

Lors des trois matchs de groupe, seul le carton rouge de Nathan Ngoy a fait débat, mais personne n’a eu quelque chose à reprocher à la défense. Brandon Mechele est un patron qui rend meilleurs tous ceux qui jouent à ses côtés. Il joue avec autorité, comme s’il était titulaire chez les Diables depuis des années.

In Mechele we trust

Son histoire ressemble un peu à celle de Hans Vanaken. S’il avait un jour franchi le pas vers l’étranger, il aurait probablement été considéré depuis bien plus longtemps pour une place de titulaire. Les précédents sélectionneurs regardaient surtout les joueurs qui évoluaient dans les grands championnats.





Mais Mechele enchaîne les grosses performances depuis des années, aussi bien en championnat qu’en Ligue des champions. Et il a aussi gagné énormément en confiance grâce à cela. Il sait qu’il a sa place dans cette équipe nationale. Et, vu comme ça, il faudra vraiment être solide pour venir le sortir de l’équipe. Même Zeno Debast ne devrait plus y parvenir dans ce Mondial.

Contre le Sénégal, il faudra à nouveau le meilleur Mechele. Avec Ismaïla Sarr et surtout Nicolas Jackson, la défense belge aura fort à faire. Mais... In Mechele we trust.