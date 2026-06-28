Personne ne le regrettera : le sélectionneur de la Corée du Sud démissionne

Devenu l'ennemi public numéro 1 au "Pays du Matin calme" après l'élimination en Coupe du monde dès le premier tour, le sélectionneur sud-coréen Hong Myung-bo a rendu son tablier.

Alors qu'elle aurait pu être l'un des adversaires de nos "Diables rouges" en 1/16e de finale de la Coupe du monde, la Corée du Sud a vu la fin de sa récréation sifflée suite à la victoire de la RD Congo contre l'Ouzbékistan (3-1).

Un échec très mal vécu au "Pays du Matin calme" où le sélectionneur a été rapidement désigné comme l'unique responsable. Devenu l'ennemi public numéro 1 dans son pays, Hong Myung-bo a rendu son tablier, selon l'agence de presse Yonhap.

Héros du Mondial 2002 comme joueur

"Je présente mes sincères excuses au public coréen qui a soutenu notre équipe. Aujourd'hui, je démissionne. Accepter ce poste n'a jamais été un choix facile, mais dès l'instant où je l'ai accepté, mon seul objectif a été de remplir mes fonctions avec responsabilité, jusqu'au bout", a déclaré celui qui compte 136 sélections comme joueur avec les "Guerriers Taeguka".

Membre de la génération 2002 qui avait permis à la Corée du Sud de terminer 4e de son mondial à domicile, Hong Myung-bo a connu une carrière d'entraîneur bien moins brillante, avec déjà deux passages sur le banc de sa sélection.

Le fiasco de 2014, contre la Belgique notamment

Le premier, entre 2009 et 2013, où il passe le premier tour lors de la Coupe du monde 2010 avant de subir la loi de l'Uruguay en 1/8e de finale. Le second, de 2013 à 2014. Au Mondial brésilien, s'en suivra un échec cuisant où après un partage contre la Russie, les Coréens vont subir la loi de l'Algérie (2-4), puis de la Belgique (0-1). Et tout cela, alors que nos "Diables" avaient été réduits à 10 suite à l'exclusion de Steven Defour.Cet épisode n'avait toujours pas été pardonné lorsqu'on lui a reconfié la destinée de la sélection nationale en 2024.





Le président du pays s'en mêle

Après l'élimination de cette année après une victoire et deux revers, même le président de la République, Lee Jae-myung, s'en est mêlé. Il a qualifié Hong Myung-bo d' "incompétent". Selon des publications relayées sur les réseaux sociaux, plusieurs magasins ont affiché des pancartes interdisant l'accès au sélectionneur déchu et une chaîne sud-coréenne a même décidé de flouter son visage à l'antenne.

Et dire que Rudi Garcia se plaint de quelques critiques...