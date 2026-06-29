Diego Moreira, une solution que Rudi Garcia n'exploite pas

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Diego Moreira, une solution que Rudi Garcia n'exploite pas
Photo: © photonews
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Diego Moreira n'a pas encore disputé la moindre minute dans cette Coupe du monde 2026. Alors que certains s’attendaient à voir le Liégeois obtenir du temps de jeu contre la Nouvelle-Zélande, cela n'a pas été le cas.

Il est clair que Diego Moreira est un joueur qui peut apporter énormément à "cette équipe de Belgique", comme aime bien dire Rudi Garcia. Polyvalent, il peut jouer à de nombreux postes sur les ailes et peut notamment apporter beaucoup offensivement.

Le joueur dont Rudi Garcia a déjà vanté la polyvalence et les qualités à plusieurs reprises n'est pourtant pas utilisé par le Français. Il semble perçu comme l'un des derniers choix du sélectionneur.

Diego Moreira pourrait bien à nouveau rester sur le banc contre le Sénégal

Est-ce une erreur ? Difficile de le dire réellement. Mais il est clair que Diego Moreira mériterait certainement d'avoir du temps de jeu dans ce Mondial 2026. Sa percussion et sa qualité technique pourraient notamment faire très mal.

Il semble encore peu probable de le voir face au Sénégal. Rudi Garcia semble avoir une hiérarchie établie en tête. Timothy Castagne et Maxim De Cuyper passent clairement devant lui sur le côté gauche de la défense. Offensivement, d'autres profils comme Jérémy Doku et Leandro Trossard sont évidemment devant lui.

Se faire une place sera donc compliqué pour le Strasbourgeois. Face au Sénégal, il pourrait par exemple beaucoup apporter en entrant au jeu s'il vient à y avoir des prolongations. Sa vitesse notamment pourrait être un atout.

Lire aussi… "S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux" : Amadou Onana va vivre un match très particulier

Il est tout de même assez surprenant que Rudi Garcia ne l'ait pas aligné contre la Nouvelle-Zélande. C'était peut-être le match où il semblait le plus probable qu'il joue quelques minutes, notamment en fin de match, le score étant déjà important en faveur de la Belgique.

Moreira Diego
© photonews

Le coup d'envoi du match entre la Belgique et le Sénégal sera donné ce mercredi à 22h00. Cette rencontre sera d'ailleurs assez spéciale pour un joueur proche de Diego Moreira, Amadou Onana. Né à Dakar, le milieu de terrain d'origine sénégalaise avait déclaré avant le Mondial ne pas vouloir jouer face au Sénégal, dans une vidéo sur la chaîne YouTube de Just Riadh.

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