Zeno Debast a vu ses remplaçants briller : "Il ne me surprend pas du tout"

Florent Malice
Florent Malice depuis Seattle
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Zeno Debast a vu ses remplaçants briller : "Il ne me surprend pas du tout"
Photo: © photonews
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Si cela a probablement été un crève-coeur pour Zeno Debast de ne pas pouvoir débuter cette Coupe du Monde 2026, il aura trouvé un peu de réconfort dans les performances très solides de la défense belge. Le niveau affiché par Brandon Mechele, notamment, ne l'étonne pas.

Zeno Debast aurait dû débuter cette Coupe du Monde 2026 dans la peau d'un titulaire. Le défenseur du Sporting Portugal était la seule certitude de Rudi Garcia en défense centrale, et sa blessure à l'entraînement a été un gros coup dur pour le sélectionneur. Du moins le pensait-on.

Car en son absence, un duo s'est révélé : celui que forment Brandon Mechele et Nathan Ngoy. Le premier a été le meilleur défenseur des Diables Rouges durant la phase de poules (et l'homme du match incontestable face à l'Egypte), le second a épaté... avant de prendre un carton rouge regrettable face à l'Iran. Pas de panique pour autant : Arthur Theate l'a suppléé avec aplomb contre la Nouvelle-Zélande.

"Je suis vraiment content de voir leurs prestations", se réjouit Zeno Debast à ce sujet. "Nous n'avons toujours pas perdu de match, et tout le monde travaille très dur. J'ai un très bon sentiment jusqu'à présent dans ce tournoi". 

Zeno Debast n'est pas surpris du niveau de Mechele 

Si le talent de Ngoy était connu de tous et notamment des observateurs du LOSC, les performances taille patron de Brandon Mechele sont un peu plus étonnantes. Le Brugeois a déjà pu évoluer à un niveau comparable en Champions League mais le fait désormais sur la plus grande scène mondiale, à 33 ans. Et cela n'étonne pas Debast le moins du monde.

"Si je suis surpris du niveau de Brandon ? Non, pas du tout. Ca fait longtemps qu'il est dans le groupe et il a toujours joué à un très bon niveau", souligne le défenseur du Sporting. "Il défend très bien et avec beaucoup d'intelligence". 

Lire aussi… "Si ça ne tenait qu'à moi, je jouerais demain" : Zeno Debast est (presque) de retour

Une question devra cependant se poser à un moment ou l'autre : si Zeno Debast retrouvait sa meilleure forme physique, Rudi Garcia voudra-t-il le réintégrer au onze de base... et qui, de Mechele ou Ngoy, en ferait alors les frais ? 

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