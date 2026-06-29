🎥 Le grand retour de Genk dans la course au titre ? "Nous voulons que ça soit notre année"

Après sa saison loupée, le Racing Genk veut revenir sur le devant de la scène belge. Nicky Hayen souhaite insuffler une véritable culture de la gagne à la Cegeka Arena, où les performances ont été bien trop irrégulières ces dernières années.

Le Racing Genk sort d’une saison 2025-2026 particulièrement décevante. Les Limbourgeois ont d’abord manqué les Champions Play-Offs, puis la qualification européenne après leur défaite aux tirs au but dans le barrage européen face à La Gantoise.

La saison prochaine doit être différente à la Cegeka Arena, qui vit depuis plusieurs années au rythme de trop nombreuses irrégularités. Genk veut en finir avec cela et retrouver les premiers rôles, et c’est dans cette optique que Nicky Hayen a pris la parole devant son groupe, ce lundi, pour la reprise.

"La saison dernière n’a pas été une saison réussie", débute Nicky Hayen dans une vidéo postée par le club sur ses réseaux sociaux. "Mais nous ne voulons pas rester bloqués dans le passé. Tout le monde sait qu’ici, on doit jouer pour des trophées."

Genk veut réintégrer la course au titre après sa saison ratée

"Là où chacun se surpasse. Cela signifie que vous devez donner le meilleur de vous-mêmes chaque jour", lance Nicky Hayen. "Quand vous avez signé, ou quand vous avez commencé à jouer au football, vous rêviez de devenir footballeur professionnel et de gagner des trophées. C’est pour cela que vous devez aborder chaque entraînement avec une mentalité de match. Pas à 50 %. Toujours à 100 % !"

"Tout ce qu’on vous demande, on l’attend au plus haut niveau. Ce sera la norme, les gars. En dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Et comme vous le voyez, il y a désormais beaucoup de personnes autour du terrain pour vous aider, vous encadrer, mais aussi pour vous pousser. Nous voulons que ce soit notre année", a conclu le T1 limbourgeois, nommé fin décembre 2025, deux semaines après son licenciement de Bruges.



