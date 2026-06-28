Un ancien Zèbre pour remplacer le capitaine des Rouches ?

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Un ancien Zèbre pour remplacer le capitaine des Rouches ?
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En quête d'un latéral droit en cas de départ de Marlon Fossey, le Standard pourrait mettre le grappin sur un joueur libre de tout contrat, mais qui connait bien la Pro League : Maxime Busi.

Désormais capitaine du Standard, Marlon Fossey entre dans sa dernière année de contrat à Sclessin. S'il y a bien eu une offre de prolongation, l'Américain, qui n'a pas été repris par Mauricio Pochettino pour cette Coupe du monde, l'a déclinée. À 27 ans et malgré les blessures qui l'ont miné, Marlon Fossey pourrait avoir envie d'aller voir ailleurs et le Standard ne compte pas passer à côté d'un petit pactole, sachant qu'il est estimé à 4 millions sur Transfermarkt.

Passé par les jeunes du Standard 

Et pour le remplacer, le Standard aurait dans son viseur Maxime Busi, désormais libéré de son contrat avec le Stade de Reims, club avec lequel est aussi arrivé au bout de l'aventure un autre joueur qui a passé ses six derniers mois au Standard : Teddy Teuma.

Maxime Busi présente un profil bien plus athlétique et moins tranchant offensivement que Marlon Fossey. L'an dernier, en Champagne, malgré la présence d'un autre Belge, Karel Geraerts, sur le banc, il n'a été titulaire que 56% du temps, prenant part à 23 duels en Ligue 2 pour une passe décisive.

Maxime Busi est d'ailleurs né à Liège. Après avoir tapé ses premiers ballons à Ivoz-Ramet, il a rejoint les jeunes du Standard, où il ne s'est jamais vraiment imposé. C'est à Saint-Trond qu'il a ensuite rebondi ensuite avant de séduire Charleroi.

Il arrive libre dans le Pays noir en juillet 2018 où Felice Mazzù lui donne d'abord sa chance avec les professionnels avant de devenir plus incontournable sous la houlette de Karim Belhocine.

Dirigé par un ancien coach de Chelsea en Italie

En octobre 2020, Parme, alors pensionnaire de Serie B, débourse près de 7 millions d'euros pour s'attacher ses services et le laisse finir la saison dans le Hainaut. Le passage en Italie sera un échec avec à peine une petite trentaine de matchs joués dont cinq sous la direction d'un certain Enzo Maresca, que l'on a ensuite connu à Chelsea et qui doit prendre le relais de Pep Guardiola à Manchester City.

En janvier 2022, il est prêté au Stade de Reims où il se relance, avant d'être acheté pour 2e millions quelques mois plus tard. Busi jouera 76 duels pour un seul but et quatre passes décisives en Champagne et sera dirigé par quelques connaissances de notre Pro League : Óscar García, Will Still, Samba Diawara et Luka Elsner, avec lequel cela ne passera pas du tout.

Snobé par Luka Elsner

Snobé par l'ancien technicien de l'Union, de Courtrai ou du Standard, Maxim Busi est loué lors de l'hiver 2025 en Eredivisie, où il retrouve à nouveau un coach belge : Carl Hoefkens. L'arrière droit retrouve du temps de jeu et de la confiance pour aborder au mieux ce dernier exercice sous la houlette de Karel Geraerts.

Mais avec l'échec de Reims à retrouver la Ligue 1 et le renvoi de Geraerts, Maxime Busi n'entre plus dans les plans. Il pourrait donc rebondir à Sclessin et entrer en concurrence avec un Henry Lawrence, qui avait remplacé Fossey pendant ses absences. 

Reste à souhaiter au Standard qu'une arrivée de Busi ne soit pas un échec comme celle d'un autre latéral droit belge venu de Champagne du côté d'Anderlecht : Thomas Foket. Un transfert de Maxime Busi s'inscrirait aussi dans la volonté du Standard de donner un ancrage plus liégeois à son noyau, lui qui a officialisé il y a peu le retour de Dimitri Lavalée.

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