Entretien avec Rudi Garcia, qui connait bien le Sénégal : "Le pire adversaire possible"

À deux jours de Belgique-Sénégal, Rudi Garcia s'est présenté face à la presse belge. Il a évoqué ce 16e de finale à venir.

Pour le sélectionneur des Diables, c'est très clair : le Sénégal était le pire tirage possible. "Oui, c'était franchement le meilleur adversaire possible parmi les meilleurs troisièmes. Même si, bizarrement, ils ont fini 8e sur huit meilleurs troisièmes", entame Rudi Garcia.

"C'est d'ailleurs quelque chose que je tiens à faire remarquer. Toutes les équipes qui avaient besoin d'un point pour se qualifier ont fait match nul entre elles. Je ne dis pas que ça a été arrangé, mais c'est un fait : la FIFA devrait y prêter attention".

Les Lions de la Teranga ont failli être victimes de ce fonctionnement, mais ont fait le job. "C'est la meilleure équipe parmi les meilleurs troisièmes, car ils étaient dans le groupe le plus relevé avec la France et la Norvège", estime Garcia. "L'avantage, c'est que nous connaissons bien cette équipe du Sénégal".

Rudi Garcia connaît bien Pape Thiaw

"Je connais particulièrement bien leur sélectionneur", continue Garcia. "À l'époque, avec Saint-Etienne, je faisais partie du staff de Robert Nouzaret, que je salue. Nous avions des problèmes en attaque et j'avais repéré un attaquant de qualité parmi nos jeunes : Pape Thiaw. Il a été très bon à l'entraînement et cela a lancé sa carrière professionnelle".

Rudi Garcia a donc contribué à lancer la carrière du sélectionneur sénégalais. "En décembre, lors du tirage de la Coupe du Monde, il est venu m'embrasser, me dire que j'avais beaucoup compté dans sa carrière. Je m'en rappelais à peine", confesse-t-il. "Je connais aussi très bien Gana Gueye, avec qui j'ai remporté le doublé avec Lille. Et les autres, on les connaît de par la complicité entre Sénégalais et Français. C'est plus facile de les analyser qu'une autre équipe".



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Le sélectionneur ne veut cependant pas comparer ce Sénégal à la Belgique, malgré leurs parcours (un début de tournoi difficile et un excellent dernier match) comparable. "On ne peut pas comparer deux matchs nuls et deux défaites, ni une victoire 5-0 contre un Irak à 10 et une victoire 1-5 contre une Nouvelle-Zélande à 11", estime Garcia.