Bruges perd encore l'un de ses finalistes de la Youth League, qui rebondit en Pro League

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Bruges perd encore l'un de ses finalistes de la Youth League, qui rebondit en Pro League
Photo: © photonews
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Après huit années passées au club, Daan Braspenning a décidé de relever un nouveau défi. Le capitaine des U18 du Club de Bruges faisait partie du noyau qui a atteint la finale de Youth League cette saison.

Loïc Woos

Daan Braspenning signe à OHL

Cette saison, Daan Braspenning faisait partie du groupe qui a terminé à la deuxième place de la Youth League avec le Club NXT, bien que le défenseur central n'ait participé qu'à quelques matchs, et pratiquement jamais dans la peau d'un titulaire.

Arrivé en fin de contrat, il avait annoncé son départ de la Venise du Nord sans toutefois révéler l'identité de son futur club. C'est Het Nieuwsblad qui l'a fait à sa place, en assurant que Daan Braspenning était en partance pour Oud-Heverlee Louvain, avec le but de faire ses grands débuts en Jupiler Pro League, à 18 ans. L'information est depuis officielle. 

Après huit années passées au club, Daan Braspenning a décidé de relever un nouveau défi. Le capitaine des U18 du Club de Bruges faisait partie du noyau qui a atteint la finale de Youth League cette saison.

Le rêve de Daan Braspenning était autrefois de porter les couleurs de Manchester United. Mais des passages par Sint-Jozef et le KFC Turnhout, le défenseur central a évolué ces huit dernières années au Club de Bruges.

Arrivé à l'âge de 10 ans, il a gravi tous les échelons jusqu'à faire partie de l'équipe de Youth League qui a atteint la finale cette saison, mais il n'a pris part qu'à quatre rencontres en tant que remplaçant et s'est surtout illustré en compétition domestique avec les U18.

Cette finale européenne sera cependant son dernier fait d'arme avec le Club de Bruges, puisque Daan Braspenning a décidé de s'en aller. "Après huit années fantastiques dans ce club, il est temps de dire au revoir", a-t-il déclaré sur son compte Instagram.

Le capitaine des U18 du Club de Bruges s'en va

"Je suis extrêmement fier d’avoir pu porter ces couleurs pendant tant d’années. Ce club ne m’a pas seulement façonné en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. Je suis reconnaissant pour chaque opportunité, chaque leçon et chaque amitié que j’ai nouées au fil du temps. Je tiens à remercier tout particulièrement toutes les personnes qui ont toujours cru en moi et qui m’ont souhaité le meilleur."

Ancien capitaine des U18, Daan Braspenning n'a pas encore révélé le nom de son futur club. "Même si je suis impatient de relever un nouveau défi, ce club occupera toujours une place particulière dans mon cœur", a-t-il conclu.

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