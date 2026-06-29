Ce sera tout ou rien : des journées décisives attendent Paul Gheysens et l’Antwerp

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Ce sera tout ou rien : des journées décisives attendent Paul Gheysens et l’Antwerp
Photo: © photonews
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Le Royal Antwerp vit quelques jours cruciaux en coulisses. Alors que les dossiers sportifs restent en suspens, le propriétaire Paul Gheysens doit respecter une échéance financière importante. Selon Het Laatste Nieuws, celle-ci pourrait s’avérer déterminante pour l’avenir du Great Old.

Sportivement, l’Antwerp se trouve dans une situation d’attente assez frappante. Le club anversois n’a toujours pas nommé de nouvel entraîneur principal, a vu plusieurs joueurs importants partir librement et semble, pour l’instant, avancer avec prudence sur le marché des transferts. Selon Het Laatste Nieuws, cette incertitude serait directement liée à la situation financière entourant le propriétaire Paul Gheysens.

Les prochains jours seront décisifs. Via sa société Goala, Gheysens doit rembourser, le 30 juin, un montant de 10 millions d’euros à Fasanara. Il y a deux ans, ce fonds d’investissement à effet de levier avait prêté 35 millions d’euros, à un moment où l’Antwerp faisait face à des problèmes de trésorerie. En garantie, le club lui-même avait été mis en gage.

Une échéance cruciale pour Gheysens

Si cette tranche n’est pas payée à temps, les conséquences pourraient donc être majeures quant au contrôle de l’Antwerp. Parallèlement, le club serait à nouveau confronté à des difficultés de cash-flow, tandis que Gheysens ne souhaiterait plus, selon Het Laatste Nieuws, continuer à injecter du capital privé. Son entreprise immobilière Ghelamco traverse également une période compliquée.

Dès lors, plusieurs scénarios sont sur la table. Paul Gheysens peut tenter de contracter un nouveau prêt, vendre une partie de ses actions ou céder totalement l’Antwerp. Des discussions ont eu lieu avec la société d’investissement Carlyle, mais cette piste ne serait pas évidente en raison de conditions jugées très strictes.

L’avenir du club reste incertain

Entre-temps, certains repreneurs potentiels manifesteraient aussi leur intérêt. HLN évoque une partie britannique ainsi qu’un groupe belge autour de Jacques Vandermeiren, ancien CEO du port d’Anvers-Bruges et actuellement membre du conseil d’administration de l’Antwerp.

Pour le club, cette zone grise tombe au plus mauvais moment. Le contrat du CEO Sven Jaecques arrive à échéance et le directeur sportif Marc Overmars travaille lui aussi avec une visibilité limitée. Les prochains jours pourraient donc s’avérer déterminants pour l’avenir du Great Old.

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