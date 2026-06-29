Christian Burgess capitaine, des matchs amicaux déjà joués : le point sur la pré-saison des équipes de D1A

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Christian Burgess capitaine, des matchs amicaux déjà joués : le point sur la pré-saison des équipes de D1A
Photo: © photonews
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Tous les clubs ont commencé leur préparation pour la saison 2026-2027. Le point à Gand, où Christian Burgess a porté le brassard de capitaine lors du premier match de la saison, mais aussi au Standard, à Bruges, Anderlecht, Malines, Zulte et Courtrai.

Les clubs de Pro League ont débuté leur série de matchs amicaux d’avant-saison. La Gantoise, par exemple, s’est imposée 6-1 face au club amateur de Merelbeke. Nouveau venu, Christian Burgess a directement porté le brassard de capitaine en l’absence de Davy Roef ! Wilfried Kanga (2x), Atsuki Ito, Max Dean, Momodou Sonko et Abdelkahar Kadri ont marqué les buts de La Gantoise.

De son côté, Courtrai a déjà disputé son troisième match amical et s’est imposé face au Dixmude Ostende (5-1). Sixtus Ogbuehi a inscrit un doublé. Lenn De Smet et Brecht Dejaegere ont également trouvé le chemin des filets pour le promu. La nouvelle recrue Suf Podgoreanu, blessée contre Lauwe, sera indisponible pendant deux mois. Les Kerels affronteront le Club de Bruges la semaine prochaine pour un premier vrai test.

De nombreux jeunes repris avec le Club de Bruges

Club de Bruges, qui a commencé sa préparation sans Seys, Vanaken, Mechele, Nilsson et Ordonez, participants à la Coupe du monde. D’autres internationaux, comme Tzolis, Forbs et Onyedika, ont disputé des matchs amicaux de fin de saison et bénéficient d’une semaine de vacances supplémentaire.

De nombreux jeunes ont donc été intégrés au groupe, comme Tian Koren, dont le contrat a été prolongé jusqu’en 2029 et qui intègre l’équipe première avec Gianluca Okon, mais aussi Gomez Van Hoogen, Verlinden, Elbay, Amengai, Da Silva, Tchitchi, Garcia et Musuayi.

Kobe Corbanie prend ses marques à Malines, premières minutes pour Akpa-Chukwu à Zulte

Les Malinois, quant à eux, ont commencé leur préparation avec leur nouvelle recrue, Kobe Corbanie, mais sans Redouane Halhal, présent avec le Maroc à la Coupe du monde. Tommy St. Jago et Halil Özdemir sont blessés de longue date et ne sont pas encore prêts de revenir pour Malines, qui disputera son premier match amical samedi contre Rupel Boom.

Zulte Waregem s’est largement imposé contre son voisin, le Racing Waregem (0-6). Yoro Sall, la recrue hivernale Kadir Seven, Anosike Ementa, Tobias Hedl et Enrique Lofolomo ont trouvé le chemin des filets pour l’Essevee, où l’ancien attaquant de Seraing Hemsley Akpa-Chukwu a joué 45 minutes.

Anderlecht gère déjà ses blessés, le Standard avec Lavalée, Nsimba et Legear

Anderlecht a annulé son match amical contre le Sporting Hasselt, alors que Lucas Hey, Ilay Camara (fracture) et Nathan De Cat (pépin musculaire) sont blessés. Les Mauves de Vítor Bruno gèrent leur préparation avant leur deuxième tour préliminaire de l’Europa League qui arrivera déjà dans un peu plus de trois semaines, comme Hammarby.

Au Standard, le deuxième entraînement de la pré-saison était ouvert à la presse ce lundi. Rafiki Saïd, Dennis Ayensa, Matthieu Epolo (sélection), Mohammed El Hankouri (malade) et Josué Homawoo (blessé) étaient absents. Les Rouches, renforcés par trois recrues et dont le staff a été rejoint par Jonathan Legear, se rendront à Verlaine ce samedi puis affronteront Aubel et les Francs Borains la semaine prochaine.

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