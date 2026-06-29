L’impression est parfois différente, mais Kevin De Bruyne fait bien partie des meilleurs joueurs du Mondial

Souvent décrié dans ce début de Coupe du monde, Kevin De Bruyne est pourtant le joueur du tournoi qui trouve le plus souvent ses coéquipiers dans la surface adverse.

Avec son but contre la Nouvelle-Zélande, Kevin De Bruyne a lui aussi remis les pendules à l’heure, car des points d’interrogation commençaient à apparaître autour de la star de notre équipe nationale.

On ne peut certainement pas lui reprocher son engagement, qui saute aux yeux depuis le début du stage de préparation en vue de la Coupe du monde, mais la qualité de ses gestes balle au pied n’a toutefois pas toujours été au rendez-vous.

Du moins pas au niveau auquel De Bruyne nous a habitués. Lors des deux premiers matchs de la phase de poules, le joueur du Napoli a tout de même livré quelques passes négligées, ce qui est rare dans son chef. Toutefois, cette perception existe peut-être parce que nous ne voyons pas assez le positif qu’apporte Kevin De Bruyne, lui qui a longtemps frôlé la perfection dans chacun de ses mouvements.

De Bruyne délivre de nombreuses passes en zone de vérité

C'est peut-être ce que montre cette statistique. Kevin De Bruyne a en effet réussi onze passes dans la surface adverse lors des trois premiers matchs de groupe. Aucun joueur, ni chez les Diables ni dans les autres sélections, ne fait mieux. Un autre Belge est toutefois sur ses talons : Leandro Trossard a délivré dix passes qui ont trouvé un coéquipier dans le rectangle.

Trossard, l’homme qui est également celui qui a créé le plus d’occasions franches dans cette Coupe du monde. Lui et De Bruyne auraient donc déjà compté davantage de passes décisives, voire de pré-assists, dans ce Mondial si la finition de ses coéquipiers avait été un peu meilleure. Les chiffres sont en tout cas clairs et montrent que De Bruyne assure bel et bien l’alimentation de l’attaque belge dans les seize derniers mètres.



