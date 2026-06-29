L’impression est parfois différente, mais Kevin De Bruyne fait bien partie des meilleurs joueurs du Mondial

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
L’impression est parfois différente, mais Kevin De Bruyne fait bien partie des meilleurs joueurs du Mondial
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2650

Souvent décrié dans ce début de Coupe du monde, Kevin De Bruyne est pourtant le joueur du tournoi qui trouve le plus souvent ses coéquipiers dans la surface adverse.

Avec son but contre la Nouvelle-Zélande, Kevin De Bruyne a lui aussi remis les pendules à l’heure, car des points d’interrogation commençaient à apparaître autour de la star de notre équipe nationale.

On ne peut certainement pas lui reprocher son engagement, qui saute aux yeux depuis le début du stage de préparation en vue de la Coupe du monde, mais la qualité de ses gestes balle au pied n’a toutefois pas toujours été au rendez-vous.

Du moins pas au niveau auquel De Bruyne nous a habitués. Lors des deux premiers matchs de la phase de poules, le joueur du Napoli a tout de même livré quelques passes négligées, ce qui est rare dans son chef. Toutefois, cette perception existe peut-être parce que nous ne voyons pas assez le positif qu’apporte Kevin De Bruyne, lui qui a longtemps frôlé la perfection dans chacun de ses mouvements.

De Bruyne délivre de nombreuses passes en zone de vérité

C'est peut-être ce que montre cette statistique. Kevin De Bruyne a en effet réussi onze passes dans la surface adverse lors des trois premiers matchs de groupe. Aucun joueur, ni chez les Diables ni dans les autres sélections, ne fait mieux. Un autre Belge est toutefois sur ses talons : Leandro Trossard a délivré dix passes qui ont trouvé un coéquipier dans le rectangle.

Trossard, l’homme qui est également celui qui a créé le plus d’occasions franches dans cette Coupe du monde. Lui et De Bruyne auraient donc déjà compté davantage de passes décisives, voire de pré-assists, dans ce Mondial si la finition de ses coéquipiers avait été un peu meilleure. Les chiffres sont en tout cas clairs et montrent que De Bruyne assure bel et bien l’alimentation de l’attaque belge dans les seize derniers mètres.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Kevin De Bruyne

Plus de news

Romelu Lukaku "has-been" ? Il préfère en rire : "Si tu fais attention à ce qui se dit à l'extérieur..."

Romelu Lukaku "has-been" ? Il préfère en rire : "Si tu fais attention à ce qui se dit à l'extérieur..."

19:45
L'Union Belge devra s'inspirer du Sénégal sur un point à l'avenir

L'Union Belge devra s'inspirer du Sénégal sur un point à l'avenir

19:00
Romelu Lukaku veut suivre l'exemple de Vincent Kompany... et si ça se faisait à Anderlecht ?

Romelu Lukaku veut suivre l'exemple de Vincent Kompany... et si ça se faisait à Anderlecht ?

20:40
LIVE Coupe du monde 29/6 : le Brésil qualifié sur le gong, les compos d'Allemagne - Paraguay

LIVE Coupe du monde 29/6 : le Brésil qualifié sur le gong, les compos d'Allemagne - Paraguay

21:30
Un Diable Rouge dans l’équipe-type du premier tour du Mondial selon le principal média sportif américain

Un Diable Rouge dans l’équipe-type du premier tour du Mondial selon le principal média sportif américain

17:15
Les Diables avantagés, le Sénégal pas du tout : les distances de trajet joueront un rôle à la Coupe du monde

Les Diables avantagés, le Sénégal pas du tout : les distances de trajet joueront un rôle à la Coupe du monde

15:10
Ce sera tout ou rien : des journées décisives attendent Paul Gheysens et l’Antwerp

Ce sera tout ou rien : des journées décisives attendent Paul Gheysens et l’Antwerp

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/06: Bénes - hokke - Koren - Ekwah

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/06: Bénes - hokke - Koren - Ekwah

18:25
La Gantoise s'offre un international à 42 reprises pour renforcer son entrejeu

La Gantoise s'offre un international à 42 reprises pour renforcer son entrejeu

18:25
🎥 Le grand retour de Genk dans la course au titre ? "Nous voulons que ça soit notre année"

🎥 Le grand retour de Genk dans la course au titre ? "Nous voulons que ça soit notre année"

17:50
Ce qui inquiétait tout le monde ne fait plus tellement parler : la Belgique a résolu un problème

Ce qui inquiétait tout le monde ne fait plus tellement parler : la Belgique a résolu un problème

12:30
Première offre refusée : l’Union s’active pour un renfort défensif, qui veut venir au Parc Duden

Première offre refusée : l’Union s’active pour un renfort défensif, qui veut venir au Parc Duden

16:40
Un match enfin digne de son n°10 : Leandro Trossard a vaincu le syndrome Nilis

Un match enfin digne de son n°10 : Leandro Trossard a vaincu le syndrome Nilis

11:40
Un ancien d'Anderlecht pourra conseiller le Sénégal avant d'affronter les Diables Rouges !

Un ancien d'Anderlecht pourra conseiller le Sénégal avant d'affronter les Diables Rouges !

14:40
Diego Moreira, une solution que Rudi Garcia n'exploite pas

Diego Moreira, une solution que Rudi Garcia n'exploite pas

11:20
"S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux" : Amadou Onana va vivre un match très particulier

"S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux" : Amadou Onana va vivre un match très particulier

11:00
2
L’un des plus grands talents du Club de Bruges prolonge et intègre le noyau A

L’un des plus grands talents du Club de Bruges prolonge et intègre le noyau A

14:10
C’est la reprise au Standard : recrues, jeunes, numéros de maillot, tout sur la pré-saison des Rouches

C’est la reprise au Standard : recrues, jeunes, numéros de maillot, tout sur la pré-saison des Rouches

13:45
Le dossier Claudio Katunda avance : un nouveau prétendant en D1A, finalisation du dossier en approche

Le dossier Claudio Katunda avance : un nouveau prétendant en D1A, finalisation du dossier en approche

13:20
Voici pourquoi Rudi Garcia a quand même emmené Zeno Debast, blessé, au Mondial

Voici pourquoi Rudi Garcia a quand même emmené Zeno Debast, blessé, au Mondial

07:20
1
"Ils peuvent aller loin dans ce Mondial" : Thierry Henry optimiste pour la Belgique

"Ils peuvent aller loin dans ce Mondial" : Thierry Henry optimiste pour la Belgique

12:00
Franky Van der Elst n'apprécie pas la communication de Rudi Garcia : "Je ne suis pas fan"

Franky Van der Elst n'apprécie pas la communication de Rudi Garcia : "Je ne suis pas fan"

08:30
Un cadre du Sénégal incertain pour affronter la Belgique

Un cadre du Sénégal incertain pour affronter la Belgique

10:30
OFFICIEL : après une saison au RFC Liège, Frédéric Soèllé Soèllé rejoint Saint-Trond

OFFICIEL : après une saison au RFC Liège, Frédéric Soèllé Soèllé rejoint Saint-Trond

10:45
OFFICIEL : Jonathan Legear est de retour au Standard

OFFICIEL : Jonathan Legear est de retour au Standard

10:37
1
Robert Lewandowski a trouvé son prochain défi : il évoluera aux côtés d'un buteur belge

Robert Lewandowski a trouvé son prochain défi : il évoluera aux côtés d'un buteur belge

10:00
Hugo Broos va bientôt prendre une grande décision : "Nous prendrons la décision dans les jours à venir"

Hugo Broos va bientôt prendre une grande décision : "Nous prendrons la décision dans les jours à venir"

09:00
Kompany a-t-il vraiment appelé ce gardien de Genk pour le faire venir au Bayern ?

Kompany a-t-il vraiment appelé ce gardien de Genk pour le faire venir au Bayern ?

09:30
Un milieu défensif entraîné par Edward Still en vue pour Anderlecht ?

Un milieu défensif entraîné par Edward Still en vue pour Anderlecht ?

07:40
Un latéral de Westerlo courtisé en France et en Écosse

Un latéral de Westerlo courtisé en France et en Écosse

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Sane - Busi - Hong - Ordonez

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/06: Sane - Busi - Hong - Ordonez

23:50
Zeno Debast a vu ses remplaçants briller : "Il ne me surprend pas du tout"

Zeno Debast a vu ses remplaçants briller : "Il ne me surprend pas du tout"

28/06
2
Un "vieux" critiqué, un miracle au troisième match : le Sénégal a des airs de Belgique Analyse

Un "vieux" critiqué, un miracle au troisième match : le Sénégal a des airs de Belgique

28/06
Le rêve est terminé pour Hugo Broos : l'Afrique du Sud est éliminée par le Canada

Le rêve est terminé pour Hugo Broos : l'Afrique du Sud est éliminée par le Canada

23:09
🎥 Un grand absent à l'entraînement, mais le retour (partiel) de Zeno Debast : les news des Diables à Seattle

🎥 Un grand absent à l'entraînement, mais le retour (partiel) de Zeno Debast : les news des Diables à Seattle

00:28
1
La machine a tranché : les Diables rouges ont peu de chances de soulever la coupe

La machine a tranché : les Diables rouges ont peu de chances de soulever la coupe

22:45
2

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 1/16 Finales
Afrique du Sud Afrique du Sud 0-1 Canada Canada
Brésil Brésil 2-1 Japon Japon
Allemagne Allemagne 22:30 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 30/06 Maroc Maroc
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 30/06 Norvège Norvège
France France 30/06 Suède Suède
Mexique Mexique 01/07 Equateur Equateur
Angleterre Angleterre 01/07 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Belgique Belgique 01/07 Sénégal Sénégal
Etats-Unis Etats-Unis 02/07 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Espagne Espagne 02/07 Autriche Autriche
Portugal Portugal 03/07 Croatie Croatie
Suisse Suisse 03/07 Algérie Algérie
Australie Australie 03/07 Egypte Egypte
Argentine Argentine 04/07 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Colombie Colombie 04/07 Ghana Ghana
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved