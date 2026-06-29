Romelu Lukaku "has-been" ? Il préfère en rire : "Si tu fais attention à ce qui se dit à l'extérieur..."

C'est un Romelu Lukaku très détendu qui s'est présenté devant la presse ce lundi à deux jours de Belgique-Sénégal. Il n'a éludé aucun sujet et a répondu à tout le monde avec le même grand sourire.

On peut le critiquer quand c'est nécessaire, mais quand Romelu Lukaku se présente à l'interview, un seul mot vient en tête après coup : c'est la classe. En anglais, français, néerlandais et... portugais (à la demande d'un journaliste brésilien présent spécialement pour lui), Lukaku a répondu à toutes les questions sourire aux lèvres. Le sourire d'un joueur en paix avec son rôle.

"I go with the flow", lâche-t-il concernant le fait que dans cette Coupe du Monde 2026, il a jusqu'ici brillé en tant que supersub. "Ce qui comptait pour moi, c'était d'être présent. Quand on voit d'où je viens cette saison, rien que le fait d'être ici, ce n'était pas une évidence".

Romelu Lukaku le sait : son statut unique en sélection a fait beaucoup pour sa présence. "Avec beaucoup d'autres nations, je n'aurais même pas été du voyage", souligne le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. "Je n'ai donc absolument aucun stress et je ne me mets aucune pression concernant mon rôle".

L'épisode des "has-been" n'a pas perturbé Lukaku

Lui qui n'a pas souvent été "supersub" dans sa carrière ne sera donc pas perturbé si mercredi, il doit encore endosser ce rôle. "Fin avril, il y avait encore des doutes concernant le fait que je sois présent ou pas ! C'est donc tout ce qui compte. J'ai eu une bonne discussion avec le coach, qui restera entre nous, et je suis heureux d'être là".

Romelu Lukaku avait fait partie des joueurs critiqués à l'approche du tournoi et ciblés par certaines publications évoquant le fait que la "génération dorée" belge soit désormais constitué de has-been. Rudi Garcia a décidé de réagir vertement à ces propos ; Romelu Lukaku, lui, préfère en rire.



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"J'ai vu ça après coup... Honnêtement, au plus tu prêtes attention à ce qui se dit à l'extérieur, au plus ça prend de l'importance", relativise-t-il. "C'est ma quatrième Coupe du Monde. J'ai appris à me fermer à tout ça. C'est aussi ce que je conseille à mes coéquipiers. Ce que le monde extérieur pense... Je suis heureux de ce que j'ai accompli", conclut Lukaku.