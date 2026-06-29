Romelu Lukaku veut suivre l'exemple de Vincent Kompany... et si ça se faisait à Anderlecht ?

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Romelu Lukaku ne se contente pas de marquer des buts lors de cette Coupe du Monde. Le meilleur buteur de l’histoire des Diables regarde aussi les matches d’un tout autre œil. Il l'a clairement annoncé : Lukaku veut devenir entraîneur.

Romelu Lukaku, entraîneur ? C'est une idée à laquelle il va falloir se faire, car le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges s'y prépare. Et cela se voit déjà dans la manière dont il vit ses entrées en jeu lors de cette Coupe du Monde. Face à l’Égypte et à la Nouvelle-Zélande, Lukaku a immédiatement fait la différence après être monté du banc. Pour lui, ce n’est absolument pas un hasard.

"Quand je suis sur le banc, j’analyse la rencontre en permanence. Je regarde où les espaces se créent, où je peux devenir dangereux et comment je peux aider au mieux mes coéquipiers. Et quand tu montes ensuite au jeu, tu sais déjà parfaitement où te déplacer pour recevoir le ballon", explique-t-il en conférence de presse de lundi.

Cette façon de penser, très tactique, l’aide à avoir un impact immédiat dès qu’il pose le pied sur la pelouse. "Oui, je réfléchis beaucoup à l’aspect tactique du jeu. Ça rend plus facile le fait d’entrer rapidement dans un match". 

"Devenir entraîneur ? C’est le but"

Que Lukaku soit autant habité par le football n’a rien de surprenant. L’attaquant a confirmé qu’après sa carrière, il aimerait se tourner vers un rôle d’entraîneur, à l’image de Vincent Kompany. "Oui, c'est le but", a-t-i souri après un long échange tactique avec l'un de nos confrères. Reste à savoir si comme Kompany, il entamera cette reconversion... à Anderlecht, où il veut d'abord revenir en tant que joueur - mais rappelons que Vincent Kompany avait fait... les deux, en une fois. 

Cette ambition future est aussi la raison pour laquelle, en dehors des matches de la Belgique, il essaie de regarder autant de football que possible. "Normalement, je suis presque tous les matches d’une Coupe du Monde. Il y a certaines équipes que je voulais voir jouer pour apprendre sur le plan tactique. Dans ce tournoi, il y en a tellement que c’est impossible de tout voir", regrette-t-il. 

Lire aussi… Romelu Lukaku "has-been" ? Il préfère en rire : "Si tu fais attention à ce qui se dit à l'extérieur..."

"Les petits pays n’existent plus"

Au fil de ces analyses, Lukaku a remarqué autre chose. Selon lui, les soi-disant surprises de ce Mondial n’en sont en réalité plus vraiment. "Je ne trouve pas qu’il y ait des résultats réellement surprenants. Ce qui était autrefois considéré comme un exploit est aujourd’hui simplement la conséquence de l’évolution du football", estime Romelu.

Selon l'attaquant, l’écart entre les grandes nations et les pays dits plus modestes se réduit de plus en plus. "De plus en plus de pays travaillent de manière professionnelle et deviennent plus forts tactiquement. Tout le monde progresse. C’est pour ça qu’on voit que les différences sont bien plus petites qu’il y a, disons, dix ou quinze ans".

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