LIVE Coupe du monde 29/6 : voici l'arbitre de Belgique - Sénégal, un autre sélectionneur prend la porte
Photo: AI generated
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Il espérait mieux : le tournoi frustrant de Dodi Lukebakio
Et dire qu'au début du tournoi, nous écrivions qu'il pouvait devenir le Dries Mertens de cette génération. Après avoir gagné des points en mars (du moins le pensait-on), Dodi Lukebakio n'a pour l'instant joué aucune minute dans son vrai rôle. (Lire la suite)
Miroslav Koubek n'est plus le sélectionneur de la République Tchèque
Par "accord mutuel", Miroslav Koubek n’est plus le sélectionneur de la République tchèque, annonce la Fédération dans un communiqué publié ce lundi soir. Les Tchèques ont été éliminés de la Coupe du monde dès la phase de poules, derniers derrière le Mexique, l’Afrique du Sud et la Corée du Sud.
Koubek était parvenu à qualifier la République tchèque à la Coupe du monde pour la première fois depuis 20 ans, mais a vécu un tournoi très compliqué avec deux petits buts marqués pour six encaissés, et un seul point engrangé. Après Steve Clarke (Ecosse) et Hong Myung-bo (Coréé du Sud), c'est un autre sélectionneur qui s'en va après un Mondial raté.
Miroslav Koubek po vzájemné dohodě s vedením Fotbalové asociace České republiky opouští pozici hlavního trenéra české fotbalové reprezentace. 🇨🇿— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 29, 2026
Trenére, děkujeme, že jste nás po 20 letech dovedl zpět na mistrovství světa. 🏆🌍
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L’arbitre en charge de Belgique-Sénégal est connu
Le Sénégal est un adversaire coriace qui se dresse sur la route des Diables Rouges en seizièmes de finale de la Coupe du monde. La rencontre est prévue mercredi 1er juillet (coup d’envoi à 22h00 en Belgique) au Lumen Field de Seattle.
Une rencontre qui sera arbitrée par le Hondurien Said Martinez, a annoncé la FIFA. Martinez, 34 ans, est arbitre FIFA depuis 2017 et était déjà au sifflet lors des rencontres de groupes Qatar-Suisse (1-1) et Angleterre-Ghana (0-0) et a officié durant les Jeux Olympiques. Il arbitrera pour la première fois de sa carrière un match des Diables Rouges.
Les compositions d'Allemagne - Paraguay
Même pas le temps de souffler après la victoire acquise de justesse par le Brésil contre le Japon que voilà déjà les compositions du deuxième match de la soirée et du troisième seizième de finale de cette Coupe du monde 2026, entre l’Allemagne et le Paraguay. Le coup d’envoi de la rencontre est programmé à 22h30.
Allemagne : Neuer - Kimmich, Rudiger, Tah, Brown - Pavlovic, Nmecha, Wirtz, Sané - Havertz, Undav.
Banc : Baumann, Nubel, Anton, Raum, Thiaw, Goretzka, Leweling, Musiala, Gross, Stiller, Amiri, Ouedraogo, Woltemade, Beier.
Paraguay : Gill - Caceres, G. Gomez, Canale, Alonso - Cubas, Bobadilla, Galarza - Almiron, Enciso - Avalos.
Banc : Fernandez, Oliveira, Velazquez, Alderete, Balbuena, Maidana, Sosa, Mauricio, Ojeda, Caballero, Sanabria, Romero Gamarra, Arce, Pitta.
Le Brésil se qualifie de justesse face au Japon
Deuxième seizième de finale seulement dans cette Coupe du monde 2026, et presque déjà les premières prolongations ! Le Brésil s’est imposé dans les dernières secondes face au Japon, ce lundi soir. Les Samouraïs Bleus avaient ouvert le score en première période via Kaishu Sano, mais les Brésiliens ont égalisé grâce à Casemiro, pourtant auteur d’une prestation très délicate.
Trois minutes plus tard, Vinícius Júnior a failli donner l’avantage au Brésil grâce à une superbe action individuelle, sauvée de justesse par Zion Suzuki. Dans les tout derniers instants du temps réglementaire, Gabriel Martinelli a été oublié par Tomiyasu dans la surface, et en a profité pour faire 2-1. Le Brésil s’est fait peur, mais verra bien les huitièmes de finale.
L’impression est parfois différente, mais Kevin De Bruyne fait bien partie des meilleurs joueurs du Mondial
Souvent décrié dans ce début de Coupe du monde, Kevin De Bruyne est pourtant le joueur du tournoi qui trouve le plus souvent ses coéquipiers dans la surface adverse. (Lire la suite)
Le Japon mène au score au repos !
C’est un Brésil bien peu inspiré qui s’est présenté sur la pelouse du NRG Stadium de Houston, ce lundi. Après huit tirs, mais deux cadrés seulement et zéro grosse occasion enregistrée, la Seleção est menée au repos par le Japon.
Les Samouraïs Bleus se montrent compacts en perte du ballon et ressortent avec de la qualité. C’est Kaishu Sano, joueur de Mayence, qui a ouvert le score d’une belle frappe peu avant la demi-heure de jeu. Un Sano qui avait été l’auteur d’une très grosse semelle sur Vinicius Jr. après douze minutes, sanctionnée d’un carton jaune seulement.
SANO WITH THE OPENER FOR JAPAN ⚽️🔥— Kopoholic (@TheKopoholic) June 29, 2026
JAPAN 🇯🇵 LEAD 1-0 AGAINST BRAZIL 🇧🇷😳
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Romelu Lukaku "has-been" ? Il préfère en rire : "Si tu fais attention à ce qui se dit à l'extérieur..."
C'est un Romelu Lukaku très détendu qui s'est présenté devant la presse ce lundi à deux jours de Belgique-Sénégal. Il n'a éludé aucun sujet et a répondu à tout le monde avec le même grand sourire. (Lire la suite)
L'Union Belge devra s'inspirer du Sénégal sur un point à l'avenir
Récemment, nous vous expliquions le rôle de Cheikhou Kouyaté au sein de la sélection sénégalaise. Une sorte de relais entre le staff et le vestiaire, qu'il connaît mieux que quiconque. Une idée dont peut s'inspirer l'Union Belge. (Lire la suite)
Neymar sur le banc du Brésil contre le Japon
Les compositions de Brésil - Japon, deuxième seizième de finale de cette Coupe du monde 2026. Le vainqueur affrontera le gagnant de Côte d'Ivoire - Norvège en huitièmes.
Brésil : Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro, Guimarães, Paqueta - Rayan, Vini Jr., Cunha.
Banc : Alex Sandro, Bremer, Danilo Santos, Ederson (G), Ederson, Endrick, Fabinho, Ibanez, Leo Pereira, Luiz Henrique, Martinelli, Neymar Jr., Igor Thiago, Weverton (G).
Japon : Suzuki - Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito - Nakamura, Kamada, Sano, Doan - Junya Ito, Maeda, Ueda.
Banc : Goto, Hayakawa (G), Itakura, Kubo, Machino, Nagatomo, Ogawa, Osako (G), Seko, Shiogai, Sugawara, J. Suzuki, Y. Suzuki, Tanaka, Watanabe.
BRASIL DEFINIDO! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) June 29, 2026
Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo FIFA 2026.
📺 TV Globo / GE TV / SPORTV / Cazé TV / SBT / NSports
🏟️ Estádio de Houston#BateNoPeito
ISSO É… pic.twitter.com/xgek5ORDKK
🔹𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘🔹— サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) June 29, 2026
📝LINE-UP📝
🏆FIFAワールドカップ2026™
🆚ブラジル代表🇧🇷
1 鈴木彩艶(GK)
3 谷口彰悟
10 堂安律(C)
11 前田大然
13 中村敬斗
14 伊東純也
15 鎌田大地
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
22 冨安健洋
24 佐野海舟
𝐒𝐔𝐁🔄
12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
4… pic.twitter.com/eCk8MYfOXF
Un Diable Rouge dans l’équipe-type du premier tour du Mondial selon le principal média sportif américain
Selon ESPN, Thibaut Courtois est le meilleur gardien de la phase de poules de la Coupe du monde 2026. Une distinction de plus pour le portier du Real Madrid, mais pas si rassurante pour les Diables Rouges, que l’on voyait dominer ces trois rencontres. (Lire la suite)
Le véritable périple d'Edouard Mendy
Blessé, le portier sénégalais Edouard Mendy n’affrontera pas les Diables Rouges, ce mercredi soir en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Le portier de l'Al-Ahli Saudi FC, en Arabie saoudite, sera remplacé par Mory Diaw, du Havre.
L’ancien dernier rempart de Chelsea est engagé dans un véritable périple, selon les informations de la BBC, puisqu’il a pris un vol aller-retour de 30 heures afin de faire analyser sa blessure à Djeddah, en Arabie saoudite. Al-Ahli souhaitait évaluer la gravité de sa blessure, et Mendy était visiblement lui-même heureux d’en discuter avec le staff médical de son club.
Il ne sera donc pas disponible pour affronter les Diables Rouges, mais espère pouvoir rejouer dans cette Coupe du monde si le Sénégal venait à se qualifier pour les huitièmes de finale.
Edouard Mendy on a 30-hour round trip after getting his knee injury assessed in Jeddah. He will be back with the squad tomorrow ahead of the R32 tie against Belgium.— Ben Jacobs (@JacobsBen) June 29, 2026
Al-Ahli wanted to assess the injury, and Mendy happy to return to Saudi Arabia. He asked to leave immediately so… pic.twitter.com/GsVjn2em3O
Les Diables avantagés, le Sénégal pas du tout : les distances de trajet joueront un rôle à la Coupe du monde
Durant le début du tableau final de cette Coupe du monde 2026, les temps de trajet de toutes les sélections auront certainement leur rôle à jouer. À ce petit jeu, la Belgique et le Mexique sont assez avantagés, au contraire du Sénégal et surtout du Paraguay. (Lire la suite)
Le sélectionneur de la Corée du Sud menacé de mort
Un individu anonyme a publié sur un forum en ligne un message exprimant son intention d’assassiner le sélectionneur national sud-coréen Hong Myung-Bo, à son retour à l’aéroport d’Incheon, près de Séoul, la capitale.
L’agence de presse Yonhap précise qu’en réponse, 160 policiers seront déployés à l’aéroport ce mardi, où la sécurité sera renforcée avec 25 agents supplémentaires. Considéré comme le principal responsable du naufrage de la Corée du Sud, éliminée dans un groupe composé du Mexique, de la République tchèque et de l’Afrique du Sud, Hong Myung-Bo a déjà démissionné de son poste de sélectionneur.
Ce qui inquiétait tout le monde ne fait plus tellement parler : la Belgique a résolu un problème
Depuis le début du Mondial, les débats autour des Diables Rouges concernent surtout le milieu et l’attaque. En défense, en revanche, les doutes semblent s’être envolés, notamment grâce à un Brandon Mechele devenu incontournable. (Lire la suite)
Un match enfin digne de son n°10 : Leandro Trossard a vaincu le syndrome Nilis
Leandro Trossard a ébloui tout le monde vendredi face à la Nouvelle-Zélande. S'il avait déjà été très bon contre l'Iran, cette fois, il a sorti une véritable masterclass. (Lire la suite)
Diego Moreira, une solution que Rudi Garcia n'exploite pas
Diego Moreira n'a pas encore disputé la moindre minute dans cette Coupe du monde 2026. Alors que certains s’attendaient à voir le Liégeois obtenir du temps de jeu contre la Nouvelle-Zélande, cela n'a pas été le cas. (Lire la suite)
"S’il te plaît, ne me fais pas jouer contre eux" : Amadou Onana va vivre un match très particulier
Amadou Onana s'apprête à vivre une rencontre très particulière. Le Diable Rouge affrontera son pays d'origine, le Sénégal, ce mercredi, en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Avant le Mondial, il avait déclaré ne vouloir absolument pas affronter la nation africaine. (Lire la suite)
Voici les chances de la Belgique de remporter la Coupe du monde selon Opta
La Belgique s'est qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde, mais les nouvelles simulations d'Opta ne sont guère optimistes pour les Diables Rouges. Voici les probabilités accordées à la sélection de Rudi Garcia pour la suite du tournoi. (Lire la suite)
Hugo Broos va bientôt prendre une grande décision : "Nous prendrons la décision dans les jours à venir"
L'Afrique du Sud, entraînée par le Belge Hugo Broos, a été éliminée de la Coupe du monde dimanche face au Canada en seizièmes de finale (0-1). Le sélectionneur belge des Bafana Bafana est malgré tout fier de son équipe et a notamment évoqué son avenir. (Lire la suite)
Franky Van der Elst n'apprécie pas la communication de Rudi Garcia : "Je ne suis pas fan"
Rudi Garcia a déjà surpris à plusieurs reprises par ses déclarations depuis le début de la Coupe du monde. Une communication qui fait réagir Franky Van der Elst. (Lire la suite)
La drôle de mésaventure d'une supportrice canadienne en plein match
Le match entre l'Afrique du Sud et le Canada de dimanche soir (0-1) était loin d'être le match le plus emballant du tournoi. En début de seconde période, une image a cependant fait sourire les observateurs. Mais pas pour ce qu'il se passait sur le terrain...
Une ola a été lancée dans le stade, et une supportrice canadienne a voulu y participer, mais elle a fait tomber son téléphone dans les tribunes. Un moment dont elle se souviendra certainement, d'autant plus qu'elle n'est pas du tout passée discrète, étant filmée en gros plan par les caméras de la FIFA.
And the phone goes missing #worldcup #canada #southafrica @FIFAWorldCup pic.twitter.com/5wRzZ2mOfP— ST (@stsaysstuff1) June 28, 2026
Roberto Martínez : "Nous voulons remporter le Mondial pour Diogo Jota"
Roberto Martínez espère remporter la Coupe du monde avec le Portugal, une récompense qui serait un bel hommage à Diogo Jota, tragiquement décédé dans un accident de voiture.
En conférence de presse, il s'est exprimé à propos de l'ancien joueur portugais : "Chaque jour est difficile. Quand on s’entraîne, il y a toujours des moments pendant lesquels Diogo Jota revient dans nos pensées. Je ne pense pas que l’anniversaire de sa disparition doit nécessairement être difficile. Je dirais plutôt que ça doit être une sorte de célébration. Nous devons lui rendre hommage, et nous rappeler que tout ce que nous avons accompli a démarré avec lui, comme le titre en Ligue des Nations. Il est le symbole et la lumière de notre motivation, et nous voulons remporter le Mondial pour lui."
Jesse Marsch a fait passer un message à ses joueurs après la qualification du Canada pour les seizièmes de finale du Mondial
"Les gars, pensez aux deux années que nous avons passées ensemble. Pensez à la façon dont nous avons parlé de nous en tenir au plan, de rester fidèles à ce que nous voulons être, de jouer de manière agressive, de faire parler notre qualité et de montrer votre caractère. Vous êtes des héros canadiens. Des héros canadiens ! Des héros canadiens pour les futurs enfants de ce pays qui pratiquent ce sport. Ce sport a un grand avenir grâce à vous. Vous devriez être si fiers de ce que vous êtes. Vous devriez être si fiers de ce match. Vous êtes allés le chercher, moment après moment. Vous êtes des héros canadiens."
Voici pourquoi Rudi Garcia a quand même emmené Zeno Debast, blessé, au Mondial
Même si Zeno Debast, blessé, n'a pas joué une minute dans cette Coupe du Monde et que rien ne dit qu'il en jouera, Rudi Garcia ne regrette certainement pas de l'avoir emmené. Voici pourquoi. (Lire la suite)
🎥 Un grand absent à l'entraînement, mais le retour (partiel) de Zeno Debast : les news des Diables à Seattle
Après une journée de repos, les Diables Rouges étaient de retour à l'entraînement. Tous sauf un et cette fois, l'absence ne s'appelait pas Zeno Debast. (Lire la suite)
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