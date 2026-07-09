Diego Moreira, un vent de fraîcheur : "Nos chances ? 100% !"

Diego Moreira était présent à l'interview à deux jours d'Espagne-Belgique. L'ailier du Racing Strasbourg a été l'un des grands artisans de la qualification face au Sénégal, et aura peut-être un rôle à jouer face à l'Espagne.

Le rôle de Diego Moreira dans cette Coupe du Monde 2026 est un peu paradoxal : il est resté sur le banc lors de trois matchs sur quatre, mais sa montée au jeu contre le Sénégal a été décisive. Sans lui, les Diables Rouges n'auraient certainement pas réussi à renverser une situation très compromise. Pourtant, il n'est pas rentré face aux États-Unis.

"Frustré de mon manque de temps de jeu ? Non, c'est mon premier grand tournoi", relativise-t-il au micro de Sporza. "Je suis entouré de très grands joueurs auprès desquels j'apprends au quotidien. Le coach a ses idées et fait ses choix et moi, dès qu'il me met sur le terrain, je me donne à fond".

On sait qu'Axel Witsel fait partie des "tontons" du groupe, qui jouent un grand rôle dans l'adaptation des jeunes joueurs du noyau. Mais Moreira en mentionne un autre : "Axel m'aide beaucoup, mais Amadou Onana aussi. Comment il va ? Ce serait mentir de dire qu'il va bien", reconnaît le Strasbourgeois. "Mais il garde le sourire. On le soutient tous et il va revenir beaucoup plus fort".

L'Espagne ? Diego Moreira estime que c'est faisable

Diego Moreira espérait certainement que le 8e de finale entre l'Espagne et le Portugal se termine autrement. "Un adversaire est un adversaire, ça reste un match de football. Bien sûr, de par mon passif, ça aurait été peut-être pas mal de jouer contre Cristiano Ronaldo", reconnaît-il avec le sourire.

"L'Espagne, c'est une grande équipe qui aime bien garder le ballon pour endormir un peu l'adversaire. Mais on va travailler ce qu'il faut pour les stopper et on fera le maximum pour gagner", assure Diego Moreira, qui ne voit pas pourquoi les Belges devraient craindre la Roja. "Nos chances ? 100% ? Je ne vois pas un pourcentage plutôt qu'un autre", sourit-il.



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"On croit en nous, on croit en nos qualités. On a démontré sur ces deux premiers matchs qu'on avait des qualités et on doit y croire", conclut Moreira.