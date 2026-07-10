Rudi Garcia sort l'artillerie lourde : voilà le onze de base face à l'Espagne

Florent Malice
Florent Malice depuis le SoFi Stadium
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Rudi Garcia sort l'artillerie lourde : voilà le onze de base face à l'Espagne
Photo: © photonews

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Dans une heure, la Belgique défie l'Espagne en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Le onze de base des Diables Rouges est connu.

Face aux États-Unis, Rudi Garcia avait surpris en se passant non seulement de Romelu Lukaku et Jeremy Doku, mais aussi de Kevin De Bruyne. Le sélectionneur belge avait alors décidé de renforcer son entrejeu en alignant Nicolas Raskin et Amadou Onana de concert.

La blessure d'Onana a modifié les plans de Garcia, non seulement pour l'entrejeu mais aussi pour une éventuelle défense à trois, qui aurait été une option face à l'Espagne. C'est donc cette fois... Kevin De Bruyne, de retour à 100% physiquement, qui va recevoir une opportunité de briller.

Doku est titulaire !

Une autre star fait son retour et c'est un peu plus surprenant : Jeremy Doku remplace Dodi Lukebakio, qui avait été très bon face aux USA. Doku vit un tournoi compliqué jusqu'ici et sa titularisation dépendait beaucoup de son niveau à l'entraînement ; apparemment, l'ailier de Manchester City a convaincu.

Le reste de l'équipe est attendu : la défense ne bouge plus, et Charles De Ketelaere est toujours privilégié en pointe après son doublé en 8e de finale. C'était donc bien un coup de bluff de Garcia de parler d'une titularisation de Lukaku ! 

En Espagne, une seule surprise : la titularisation de Fabian Ruiz aux dépens de Pedri, dont la prestation face au Portugal a été assez critiquée.

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