"Ce sera certainement discuté" : Gianni Infantino ouvre la porte à une grande réforme de la Coupe du Monde

Scott Crabbé, journaliste football
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"Ce sera certainement discuté" : Gianni Infantino ouvre la porte à une grande réforme de la Coupe du Monde
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Gianni Infantino est particulièrement satisfait de la Coupe du monde à 48 équipes. Le président de la FIFA qualifie déjà cette extension de véritable succès, même si, avant et pendant le tournoi, de nombreuses critiques ont visé l’élargissement du plateau et l’augmentation du nombre de matches.

Dans un entretien accordé au média suisse blue Sport, Gianni Infantino a été interrogé sur la question de savoir s’il était déjà possible d’affirmer que l’élargissement à 48 nations constituait le bon choix. Sa réponse ne laissait guère de place au doute. "Oui, à cent pour cent ! C’est un immense succès", s'est-il exclamé.

Selon le président de la FIFA, le tournoi a démontré que la famille de l'élite mondiale continue à s'aggrandir : "Chaque équipe a évolué à un haut niveau. Des équipes de chaque continent ont marqué et ont pris au moins un point", a-t-il souligné.

Infantino défend une Coupe du Monde à 64

Il a surtout mis en avant les performances des sélections africaines : "Neuf des dix équipes africaines ont atteint la phase à élimination directe. Lors de la précédente Coupe du monde, il n’y avait que cinq équipes d’Afrique. Cela montre simplement à quel point il est important d’impliquer tous les pays et de leur donner cette chance de participer".

Fait marquant : Infantino se projette déjà au-delà des 48 pays. Il ne balaie pas d’un revers de main la suggestion d’élargir un jour la Coupe du monde à 64 participants. "C’est certainement un sujet qui sera analysé et discuté après cette Coupe du monde au sein des commissions compétentes".

Pour l'amour du football...ou la prochaine élection à la présidence de la FIFA ?

De quoi alimenter encore davantage le débat. L’extension à 48 nations était déjà sensible, notamment parce qu’elle ajoute beaucoup plus de matchs au calendrier. Il n'en fallait pas plus voir cette possible nouvelle réforme comme une manoeuvre pour continuer à se mettre dans la poche les fédérations africaines en vue de sa réélection.

Infantino voit les choses tout autrement : "Quand on organise une Coupe du monde, il est important de le faire pour le monde entier. Pas seulement pour l’Europe et l’Amérique du Sud, mais vraiment pour le monde entier".

"Chaque nation doit pouvoir rêver de participer à la Coupe du monde. On voit que le niveau des équipes est particulièrement élevé, et qu’il augmente partout dans le monde. Si l’on ne donne pas aux plus petits pays une chance de participer à la Coupe du monde, il leur manque alors le moteur pour continuer à progresser", conclut Gianni Infantino.

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