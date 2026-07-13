"Normalement, un nouveau coach commence avec ça, j'ai fait exprès de l'éviter" : Will Still surprend à Auxerre

Will Still prend ses marques à Auxerre. Il veut lancer une nouvelle ère à l'Abbé Deschamps, tout en se montrant respectueux de l'histoire du club et de ceux qui continuent à la transmettre.

Sans club depuis novembre et la fin de son aventure à Southampton, Will Still a retrouvé le plaisir simple d'emmener un groupe de joueurs avec lui à Auxerre. "La pause m’a fait le plus grand bien car je n’avais pas arrêté pendant 12 ans. Ma vie a changé du tout au tout du jour au lendemain. Cela m’a permis de prendre du recul, de comprendre ce qui avait fonctionné ou non, de prendre soin de moi et de ma famille", explique-t-il dans sa conférence de presse de présentation.

"J’aurais pu remonter dans le train en cours de saison ou ailleurs, mais je voulais prendre le temps pour être sûr que ma prochaine étape soit la bonne. Là, j’ai les jambes qui gigotent. J’ai envie de retrouver les terrains, l’herbe, les plots, et surtout d’être le plus prêt et compétitif possible quand le championnat va commencer. J’avais besoin de souffler et j’ai appris", poursuit Still, qui a déjà défié Auxerre avec Lens il y a deux saisons.

Will Still apprend à connaître son troisième club français

Notre compatriote est arrivé en Bourgogne avec son frère Nicolas, mais n'a pas révolutionné le staff : "Je tenais à trouver le bon équilibre entre les gens déjà présents au club, qui connaissent les codes, Djibril Cissé (en charge des attaquants) et Jean-Alain Boumsong (des défenseurs) et ceux qui arrivent ".

Will Still veut égalment comprendre son groupe : "J’ai 33 ans, je vis dans le même monde que les joueurs, mais le management est ce qui fait le charme de mon métier. Il n’y a pas deux mecs qui soient les mêmes ou qui vont comprendre un message de la même façon. Il faut trouver les outils qui vont toucher chacun pour faire avancer le groupe et gagner le plus de matchs".



Pour cela, il veut se faire sa propre idée sur ses nouvelles troupes : "Normalement quand un nouveau coach arrive, il appelle les cadres, il parle aux joueurs importants du vestiaire. J'ai fait exprès de ne pas le faire. Parce que je n'ai pas envie d'avoir un a priori. Je veux juste des mecs qui ont faim, qui ont envie de se donner. On est là pour gagner, que ce soit le match ou à l'entrainement. Et on cultive la gagne". La Ligue 1 est prévenue ; Auxerre est d'ailleurs déjà premier au classement alphabétique jusqu'au début du championnat.